Alex Rins (Suzuki/8.): «Rennen gestern verloren»

Während sein Suzuki-Teamkollege Joan Mir aus der ersten Startreihe auf das Podium fuhr, beendete Alex Rins den Algarve-GP in Portimão nach einem schlechten Start auf Rang 8.

«Es war ein sehr schwieriges Rennen. Ich hatte nicht meinen besten Start, da verloren wir gleich viel Zeit», berichtete Alex Rins nach dem vorletzten Rennen der Saison. «Ich fühlte etwas Merkwürdiges an der Kupplung, sie schliff ein kleines bisschen, als ich sie löste. Deshalb war ich dann hinter Morbidelli und er fuhr die ersten Kurven super langsam. Ich war direkt hinter ihm und konnte keine anderen Linien fahren.»

«Ich hatte Mühe im Rennen, weil ich ein paar Fahrer vor mir hatte, die nicht einfach zu überholen waren. Als ich dann mein Rennen fahren konnte, war ich ziemlich schnell, ich fuhr hohe 1:39er-Zeiten. Das war eine gute Pace – aber es war nicht genug. Das Rennen verloren wir schon im Qualifying gestern», verwies der 25-jährige Spanier auf seinen elften Startplatz. «Im Rennen fühlte ich mich gut, aber es kam nicht die Platzierung raus, die ich wollte. Ich glaube, ihr seht alle selbst, wie wichtig das Qualifying ist.»

«Wir werden weiter kämpfen, jetzt steht noch ein Rennen in Valencia an und wir werden versuchen, mit einem großartigen Ergebnis aufzuhören», blickte der letztjährige WM-Dritte auf das Saisonfinale in der kommenden Woche voraus. Ein Rennen vor Schluss belegt Rins in der MotoGP-Tabelle nur den elften Rang.

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.