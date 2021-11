Sieger Pecco Bagnaia: 2022 steht Ducati besser da

Ducati hatte nach dem MotoGP-Rennen in Portimao mehrfachen Anlass für Jubel: Sieg von Pecco Bagnaia, Jack Miller Dritter. Dazu ist Bagnaia Vizeweltmeister und das Werk aus Bologna Konstrukteurs-Champion.

Francesco «Pecco» Bagnaia war der überragende Fahrer des zweiten Portugal-Rennens in diesem Jahr in Portimao. Der Italiener qualifizierte sich zum fünften Mal in Folge für Startplatz 1 und kreuzte die Start-Ziel-Linie in jeder Runde als Führender.



Als das Rennen nach einem Sturz der KTM-Piloten Iker Lecuona und Miguel Oliveira in der 24. Runde abgebrochen und nach der 23. gewertet wurde, führte Bagnaia 2,478 sec vor dem letztjährigen Weltmeister Joan Mir aus dem Suzuki-Werksteam.

Vor dem Rennen war klar: Kommt Bagnaia vor Mir ins Ziel, ist der Italiener Vizeweltmeister. Ducati-Teamkollege Jack Miller rundete das brillante Ergebnis für den Hersteller aus Borgo Panigale als Dritter ab. Außerdem gewann Ducati dank des Siegs von Bagnaia und dem Sturz von Yamaha-Star Fabio Quartararo in der 21. Runde vorzeitig den Konstrukteurs-Titel.

«Wenn du ein gutes Gefühl auf dem Motorrad hast, dann gelingen dir solche Leistungenn leichter», freute sich Bagnaia nach seinem dritten Sieg in der höchsten Klasse. «Ich bin glücklich mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Und mit dem zweiten Gesamtrang – ich konnte spüren, dass ich konkurrenzfähiger als Joan bin. Dieses Rennen war aber nicht ohne, weil ich gegenüber der vorherigen Rennen mehr Probleme mit dem Vorderreifen hatte. Ich pushte vom Start weg und führte in jeder Runde, hatte aber ständig das Gefühl, dass mir das Vorderrad einklappt. Es wurde aber mit jeder Runde besser und ich konnte nicht nur das Rennen gewinnen, sondern Ducati auch den Konstrukteurs-Titel sichern. Das ist großartig für uns alle.»

Während Yamaha-Star Fabio Quartararo Platz 4 in Misano reichte, um bereits zwei Rennen vor Saisonende als Weltmeister fest zu stehen, musste Bagnaia bei seinem Heimrennen einen Sturz verdauen und die ohnehin kleinen Titelchancen waren dahin. Bagnaia hatte vor Misano bereits 52 Punkte Rückstand auf den Franzosen, als es nur noch 75 Punkte zu holen gab.



«Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Weltmeisterschaft in Misano verloren habe», unterstrich Bagnaia nach seinem Sieg an der Algarve. «Ich hatte schon davor viele Punkte verloren und wurde erst spät so konkurrenzfähig, wie ich es jetzt bin. Das ist eine großartige Basis für nächstes Jahr, wir haben extrem hart an unserem Motorrad gearbeitet.»

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.