Andrea Dovizioso (Yamaha/14.): «Seltsamer Schritt»

Andrea Dovizioso in der Startaufstellung in Portimao

MotoGP-Rückkehrer Andrea Dovizioso verpasste in Portimão als 14. die Top-10-Plätze. Für das Manöver seines nächstjährigen Teamkollegen Darryn Binder im Moto3-Rennen hatte der Petronas-Yamaha-Fahrer wenig Verständnis.

Bei seinem vierten Auftritt seit seiner MotoGP-Rückkehr kam Andrea Dovizisioso im Qualfiying des Algarve-GP nicht über Startplatz 21 hinaus. Im Rennen lieferte sich der Petronas-Yamaha-Fahrer mit Markenkollege Franco Morbidelli, Repsol-Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl und Aprilia-Fahrer Maverick Viñales ein spannendes Duell. Nach 25 Runden setzte er sich gegen seine Konkurrenten durch und überquerte den Zielstrich als 14. «Im Vergleich zu den anderen Rennen haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Ich konnte ein gutes Tempo halten, das ich in den Trainings noch nicht fahren konnte. Ich habe meine Bremsphase etwas verbessert und war dadurch konstanter. Wenn man als 21. startet, ist es natürlich immer schwierig, die anderen Fahrer zu überholen», fasste der 35-Jährige sein Rennen zusammen.

«Ich hatte die gleiche Pace wie Luca Marini und Valentino Rossi, aber es waren immer zwei bis drei Fahrer zwischen uns, weshalb ich leider nicht mit ihnen fahren konnte», ärgerte sich Dovi, der letztendlich 3,5 sec hinter seinen beiden Landsleuten ins Ziel kam. Doch er betonte: «In der MotoGP ist das Niveau momentan sehr hoch. Ich schaue daher nicht unbedingt auf die Platzierung, da die Rundenzeiten alle sehr ähnlich sind. Wichtig ist, dass ich bis zum Schluss jede Runde sehr konstant war.»

Für Gesprächsstoff sorgte Doviziosos nächstjähriger Teamkollege Darryn Binder, der den Sprung von der Moto3-Klasse direkt in der Königsklasse wagt. Binder hatte in der letzten Runde des Moto3-Rennens Titelanwärter Dennis Foggia abgeräumt und somit dessen WM-Hoffnungen zerstört. Dovizioso nahm anschließend Stellung zu diesem Vorfall: «Was passiert ist, ist nicht schön, vor allem wenn man bedenkt, dass Foggia um die WM gekämpft hat. In der Moto3-Klasse ist es normal, aggressiv zu sein und sich in den letzten Runden gut zu platzieren. Aber sein Manöver war nicht richtig und das ist nicht gut. Man muss versuchen, schlau zu fahren. Das ist nicht einfach, denn jeder ist am Limit und wenn man fünf Meter später bremst, kann so etwas passieren. Aber er hätte ruhig bleiben müssen.»

Zur Entscheidung, Binder 2022 in die MotoGP-Klasse zu holen, äußerte sich der Italiener ebenfalls: «Sein Sprung in die MotoGP ist ein seltsamer Schritt, aber das Team hat die Entscheidung getroffen und ich denke, er hat einige gute Eigenschaften. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sich für ihn in der ausgehen wird.»

Resultate MotoGP Portimao, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet



Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.