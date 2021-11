Hervé Poncharal: Die KTM-Maschinen mochten sich nicht

Der Tech3-Rennstall von Hervé Poncharal ist zum vierten Mal nacheinander ohne Punkte geblieben. Danilo Petrucci kam nicht einmal über die erste Runde hinaus und Iker Lecuona schoss einen Markenkollegen ab.

Zum vierten Mal nacheinander ist das KTM Tech3-Team punktlos geblieben Sowohl Iker Lecuona als auch Danilo Petrucci schieden aus. «Das war sehr schade, denn einmal mehr waren wir das ganze Wochenende über in den Freien Trainings und im Qualifying ziemlich schnell. Wir wussten, dass wir eine gute Pace haben und ein gutes Ergebnis für unsere beiden Jungs möglich gewesen wäre», sagte Team Manager Hervé Poncharal. «Leider wurde Danilo wieder einmal von einem der beiden KTM-Werksfahrer abgeschossen, so dass er nicht einmal die erste Runde beenden konnte, was sehr schade ist.»

Unfreiwillig revanchierte sich Lecuona für das Vergehen an seinem Stallrivalen, denn unglücklicherweise riss der Spanier bei seinem Sturz den Lokalmatadoren Miguel Oliveira vom KTM Factory Racing-Rennstall mit ins Aus.

Poncharal sagt: «Er erwischte einen guten Start und war dort, wo wir ihn erwartet hatten. Er fuhr in der Spitzengruppe mit und fuhr ähnliche Zeiten wie die Top-Piloten. Aber leider hat er, wie wir in dieser Saison schon oft gesehen haben, einen Fehler gemacht, drei Sekunden verloren und natürlich auch den Anschluss. Dann erholte er sich, fand wieder ein gutes Tempo und lieferte sich einen interessanten Kampf mit Miguel und Brad. Dabei stürzte er und riss Miguel mit sich zu Boden. Das brachte die rote Flagge und beendete unsere Hoffnungen auf Punkte.»

Petrucci kam zum zweiten Mal in Serie nicht über die erste Runde hinaus. In Misano war er von Joan Mir getroffen worden. Poncharal fühlt mit seinem Schützling: «Es tut mir leid für ihn und Miguel. Ich glaube, die KTM-Maschinen mochten sich an diesem Wochenende nicht. Das ist ein Teil des Rennsports, also nehmen wir es so hin. Ich hoffe wirklich, dass die letzte Runde wieder ein bisschen besser verlaufen wird. Die Saison war lang und es gab nicht so viel Licht für uns. Ich hoffe einfach, dass wir in Valencia wieder ein bisschen Licht sehen werden.»

In der Team-WM ist Petronas Yamaha SRT inzwischen enteilt. Der Rückstand von Tech3 beträgt seit dem GP in Portugal elf Zähler.

Resultate MotoGP Portimão, 7. November 2021:

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 38:17,720 min

2. Joan Mir, Suzuki, +2,478 sec

3. Jack Miller, Ducati, +6,402

4. Alex Márquez, Honda, +6,453

5. Johann Zarco, Ducati, +7,882

6. Pol Espargaró, Honda, +9,573

7. Jorge Martin, Ducati, +10,114

8. Alex Rins, Suzuki, +10,742

9. Enea Bastianini, Ducati, +13,840

10. Brad Binder, KTM, +14,487

11. Takaaki Nakagami, Honda, +20,912

12. Luca Marini, Ducati, +22,450

13. Valentino Rossi, Yamaha +22,752

14. Andrea Dovizioso, Yamaha, +26,207

15. Stefan Bradl, Honda, +26,284

16. Maverick Viñales, Aprilia, 26,828

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +27,863

– Miguel Oliveira, KTM, 1 Runde zurück

– Iker Lecuona, KTM, 1 Runde zurück

– Fabio Quartararo, Yamaha, 3 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 16 Runden zurück

– Danilo Petrucci, KTM, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.