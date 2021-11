Pit Beirer über Raúl Fernández: «Vertrag ist gültig»

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer wundert sich über die ewigen Gerüchte, Raúl Fernández könnte zu Yamaha gehen. «Rául fährt 2022 bei uns MotoGP», betont Beirer.

KTM Factory Racing hat am Sonntag dank Pedro Acosta den fünften Moto3-WM-Titel gewonnen – nach Sandro Cortese 2012, Maverick Viñales 2013, Brad Binder 2016 und Albert Arenas 2020. Damit hat KTM bei den WM-Titelgewinnen mit Honda gleichgezogen. Die Japaner siegten mit Alex Márquez (2014), Danny Kent (2015), Joan Mir (2017), Jorge Martin 2018 und Lorenzo Dalla Porta 2019.

Am kommenden Sonntag wird noch geklärt, ob WM-Leader Remy Gardner aus dem Red Bull KTM Ajo-Team die Moto2-WM gegen Rookie Raúl Fernandez gewinnt, der mit 23 Punkten Rückstand ins Finale geht.

Gardner und Fernández werden 2022 ins KTM Tech3-MotoGP-Team aufrücken. Es ist ein offenes Geheimnis, dass KTM wegen der Rohdiamanten Acosta und Raúl Fernández von allen anderen Herstellern und Team beneidet wird.

Die Option auf den vielversprechenden Raúl Fernández wurde im Frühjahr eingelöst. Trotzdem machte sich Yamaha bis zum Spielberg-GP Hoffnungen auf den jungen Spanier, der am 23. Oktober 21 Jahre alt wurde – und tags darauf in Misano durch den Sturz für Gardner den Weg zum Titelgewinn ebnete.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, muss jetzt noch ein paar Vertragsdetails mit dem Management von Raúl klären.

Über die Dauer des Vertrags mit dem Ausnahmekönner, der bereits als neuer Marc Márquez gefeiert wird, will sich Pit Beirer nicht äußern. «Das ist überhaupt kein Thema für uns. Was da in den Medien alles kolportiert wurde, ist Blödsinn. Wir haben die Option auf Raúl eingelöst! Vorher hast du einen alten Vertrag. Wenn du eine Option einlöst, steht da schon drinnen, wofür sie gilt. Da steht zum Beispiel drinnen: ‚Jetzt fahren wir MotoGP.‘ Also ist der Bonus anders als in der Moto2. Es sind alle Einzelheiten festgelegt. Deshalb verstehe ich nicht, warum beim zweiten Misano-GP in manchen Medien noch immer über die Zukunft von Raúl diskutiert wurde. Ja, wir müssen mit ihm noch über ein paar andere Sachen reden, wir müssen vielleicht über gewisse Konditionen reden und ihm vielleicht noch das eine oder andere Goodie geben. Aber grundsätzlich ist alles festgelegt. Wenn wir ihm jetzt noch gewisse Zugeständnisse machen und zum Beispiel seinem Bruder helfen, musst du das auch irgendwo aufschreiben. Deshalb entstanden die Gerüchte, wir arbeiten noch am Vertrag. Aber Raúl hat einen Vertrag – und der ist ganz eindeutig! Es gibt ein paar Wünsche von seiner Seite, die besprochen werden. Aber die haben nichts damit zu tun, ob der alte Vertrag gültig ist oder nicht. Natürlich ist er gültig.»

Raúl Fernández selbst wollte sich in den letzten Wochen in die Vertragsverhandlungen nicht einmischen. Er freute sich über den ersten Testtag mit der KTM RC16 am 22. September in Misano und konzentrierte sich dann wieder voll auf den Titelgewinn in der Moto2-Klasse.

Inzwischen hat er in der Moto2-Klasse sogar den Rekord von Marc Márquez egalisiert, der 2021 als Klassenneuling sieben Siege errungen hat.

Und KTM hat Papa Carlos und Raúl ein großes Anliegen erfüllt: Sohn beziehungsweise Bruder Adrián (17) fährt 2022 die Moto3-WM im Tech3-KTM-Team.

Übrigens: Das Ajo-Team hat 2021 bei 17 Moto2-Grand Prix schon sieben Doppelsiege gefeiert!

Momentan hält KTM bei 321 WM-Titelgewinnen. Heute kann in Mantua noch der MXGP-Fahrertitel durch Jeffrey Herlings dazukommen und der MX2-Marken-WM-Titel. Am Wochenende könnten noch der Gewinn der Moto3-Konstrukteurs-WM und der Rally-WM-Hersteller-WM gefeiert werden.

Ergebnis Portimão Moto2, 7. November

1. Gardner, Kalex, 23 Runden in 39:36,275 min

2. R. Fernández, Kalex, + 3,014 sec

3. Lowes, Kalex, + 3,899

4. Canet, Boscoscuro, + 7,616

5. Beaubier, Kalex, + 7,621

6. Vietti, Kalex, + 10,021

7. Navarro, Boscoscuro, + 10,908

8. Bezzecchi, Kalex, + 11,586

9. A. Fernández, Kalex, + 13,121

10. Schrötter, Kalex, + 13,286

11. Di Giannanntonio, Kalex, + 14,614

12. Garzo, Kalex, + 25,538

13. Manzi, Kalex, + 26,511

14. Ramirez, Kalex, + 27,225

15. Bendsneyder, Kalex, + 38,345

Ferner: 19. Lüthi, Kalex, +39,184

WM-Stand nach 17 von 18 Rennen

1. Gardner 305 Punkte. 2. Raúl Fernandez 282. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 181. 5. Augusto Fernandez 158. 6. Canet 153. 7. Di Giannantonio 141. 8. Ogura 120. 9. Navarro 98. 10. Schrötter 91. 11. Vierge 83. 12. Vietti 76. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 51. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Chantra 37. 18. Ramirez 37. 19. Manzi 33. 20. Jake Dixon 30. – ferner: 22. Lüthi 23.

Marken-WM:

1. Kalex 425 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 188. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 10.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 587 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 339. 3. Sky Racing Team VR46 290. 4. Aspar Team Moto2 181. 5. Idemitsu Honda Team Asia 157. 6. Federal Oil Gresini 153. 7. Liqui Moly Intact GP 142. 8. Petronas Sprinta Racing 113. 9. +Ego Speed Up 111. 10. American Racing 87. 11. Italtrans Racing Team 69. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 69. 13. Flexbox HP40, 53. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 10.