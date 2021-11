Valencia: Aprilia RS-GP im roten Spezial-Design

So wird das Bike von Maverick Viñales aussehen

Neuer Look für Aleix Espargaró und Maverick Viñales: Wie schon 2019 setzt das Aprilia-Werksteam beim MotoGP-Saisonfinale 2021 in Valencia ein rotes Zeichen, um die Organisation (RED) zu unterstützen.

In einer knallroten Lackierung werden die Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales an diesem Wochenende auf (RED) aufmerksam machen: Die 2006 von U2-Frontmann Bono und Bobby Shriver gegründete Organisation hat sich den Kampf gegen die gesundheitlichen Notlagen in der Welt auf die Fahne geschrieben, vor allem gegen die Immunschwächekrankheit AIDS und aktuellem Anlass auch die Corona-Pandemie.

Die Piaggio-Gruppe, zu der Aprilia gehört, unterstützt die (RED) bereits seit 2016. «Ich freue mich, wieder die RED-Farben zu tragen, weil es wichtig ist, dass auch unser wunderbarer Sport sich mit denen in der Welt solidarisch zeigt, die dafür kämpfen, diese schwierige Situation zu verbessern», betonte Aleix Espargaró.

Sein neuer Teamkollege Maverick Viñales wird erstmals in rot antreten. «Ich bin stolz, meinen Beitrag zur Unterstützung der vielen Menschen zu leisten, die gegen die Pandemie kämpfen», ergänzte der Jungvater.

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.