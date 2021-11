Takaaki Nakagami (6.): Das war vielversprechend

Takaaki Nakagami liegt beim Saisonfinale in Valencia auf Kurs. Sein Ziel ist es, in den zweiten Teil der Qualifikation am Samstag direkt einzuziehen, um dann im Rennen zu attackieren. Es liegt aber noch Arbeit vor ihm.

Schon bei der ersten Ausfahrt hat Takaaki Nakagami gemerkt, dass es ein guter Freitag für ihn werden würde. Am Ende beendete er die ersten beiden Sessions des Saisonfinals in Valencia in der kombinierten Zeitenliste als Sechster. «Ich bin ganz zufrieden», sagte der LCR Honda Idemitsu-Fahrer. «Der Rückstand auf die vor mir platzierten Fahrer ist nicht so groß und mein Gefühl auf der Maschine ist gut. Auch die Pace sieht vielversprechend aus.» Eine halbe Sekunde lag Nakagami hinter dem Tagesschnellsten Jack Miller.

Im Grunde gibt es nur einen Bereich, in dem Nakagami noch zulegen möchte. «Wo wir noch Nachholbedarf haben, ist die Stabilität beim Anbremsen. Die Balance passt noch nicht. Trotzdem konnten wir gute Rundenzeiten fahren, das ist wichtig», erklärt er.

Insgesamt waren die Verhältnisse nicht einfach. Am Morgen war es nass und auch am Nachmittag gab es noch die eine oder andere feuchte Stelle auf dem Circuit Ricardo Tormo. «Es war knifflig. In Kurve 1 gab es noch viele feuchte Stellen, man musste die trockene Linie erwischen und aufpassen. Einige Fahrer haben sich auch über das Griplevel beschwert. Aber ich denke, dass am Samstag und am Sonntag bessere Bedingungen vorherrschen werden», sagt Nakagami weiter.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass er sich am Samstagvormittag noch einmal steigern muss, um seine Ziele nicht zu gefährden. Er macht deutlich: «Die Strecke wird immer schneller werden. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich den zweiten Teil der Qualifikation direkt erreiche. Wenn ich aus der ersten oder zweiten Reihe losfahren kann, dann kann ich attackieren. Das ist mein Ziel.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November)

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412