Aleix Espargaró: Rennradrunden mit Superstar Roglic

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró hatte nach dem FP2 in Valencia vom Fahren noch nicht genug. Er schwang sich auf sein Orbea-Rennrad – und radelte mit Tour-de-France-Held Primož Roglic um die Piste.

Ein paar aufmerksame GP-Fotografen stellten sich am Freitagabend nach dem Moto2-Training in Valencia noch einmal an die Rennstrecke, aber diesmal lief die Ation geräuschlos ab, denn der fanatische Radsportler Aleix Espargaró hatte seinen Freund Primož Roglic zum WM-Finale eingeladen – und drehte mit ihm um 17 Uhr ein paar Runden auf dem Rennrad.

Natürlich ist der Name Primož Roglic den meisten MotoGP-Enthusiasten kein Begriff. Aber er ist momentan der Überflieger im Rennradsport. Der ehemalige Weltklasse-Skispringer aus Slowenien hat im September die Vuelta (Spanien-Rundfahrt) der Radprofis gewonnen – wie schon 2019 und 2020. Dazu hat er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio die Goldmedaille im Einzelzeitfahren gewonnen.

Im Radsport hat Primož Roglic 2015 bereits die Gesamtwertung der Slowenien-Rundfahrt und der Tour d’Azerbaïdjan für sich entschieden.

Nach seiner Skisprungkarriere (von 2003 bis 2011) gewann er bei der Tour de France 2017 als erster Slowene eine Etappe.

2018 triumphierte Roglic bei der Tour de France 2018 auf der 19. Etappe, er wurde Vierter der Gesamtwertung.

In der Saison 2020 gewann Roglic (Team Jumbo Visma) bei der Tour de France die 4. Etappe. Er trug elf Tage das Gelbe Trikot, verlor jedoch die Gesamtführung auf der vorletzten Etappe an Landsmann Tadej Pogacar – und wurde Gesamtzweiter.

In der Saison 2021 stürzte Roglic bei TdF auf der 3. Etappe schwer; er gab nach der 8. Etappe auf.

«Das einzige Positive von heute war das Treffen mit einem meiner Idole, mit Primož Roglic, den ich liebe und bewundere», seufzte Aleix Espargaró, der am Freitag über Rang 12 nicht hinauskam. «Ich bin begeisterter Radsportler, er ist meiner Lieblinge. Seine Story ist unglaublich. Er war gestern noch Skifahren, aber seine letzten vier oder fünf Radsportjahre sind unglaublich verlaufen. Er ist eine reine Inspiration für jeden Sportler. Ich war über die sozialen Medien oft mit ihm in Kontakt. Jetzt habe ich ihn hier erstmals persönlich getroffen.»