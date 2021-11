Brad Binder (KTM): «Das war länger nicht mehr so»

Der Südafrikaner Brad Binder brachte am Freitag in Valencia die beste KTM RC16 auf Platz 8. Doch wirklich schnell wurde der Red-Bull-Pilot erst in seinem dritten Run im zweiten freien MotoGP-Training.

Knapp sechs Zehntelsekunden büßte Red Bull KTM-Pilot Brad Binder am Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia auf die Bestzeit von Jack Miller (Ducati Lenovo) ein. Nachdem FP1 am Morgen auf nasser Strecke stattfand, fuhren alle 21 MotoGP-Fahrer ihre Tagesbestzeit im zweiten freien Training am Nachmittag auf fast trockener Piste.



Als Achter war Binder Bester des KTM-Quartetts – Petrucci, Lecuona und Oliveira platzierten sich auf den Positionen 15, 16 und 17.

«Bei mir ging es auf und ab», hielt Binder fest. «Im Regen strauchelte ich sehr. Ich muss an mir arbeiten, um für solche Bedingungen Vertrauen zu finden und schneller auf Speed zu kommen. Am Nachmittag hatten wir einige kleinere Probleme, als ich die ersten zweimal rausfuhr. Beim dritten Mal funktionierte dann alles normal und wir konnten Fortschritte mit dem Motorrad erzielen. Es war schön, auf fast trockener Strecke zu fahren, es gab nur noch einige feuchte Stellen. In Kurve 1 konnte ich viel Zeit gutmachen, indem ich über die feuchten Flecken fuhr. Insgesamt war der Tag nicht schlecht, ich bin glücklich, wie wir ihn beendet haben. Ich fühle mich stark und auf dem Motorrad wohl, das war länger nicht mehr so.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November):

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412