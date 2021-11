Miguel Oliveira (KTM/17.): «Kein perfekter Freitag»

Red Bull-KTM-Ass Miguel Oliveira erlebte am Freitag beim ersten Trainingstag zum MotoGP-Finale von Valencia einen Enttäuschung und war am Ende sogar der langsamste der KTM-Fahrer.

Bei Miguel Oliveira setzte sich auch am Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo von Valencia die Misserfolgsserie fort, die ihn schon beim Heimrennen in Portimão erfasst hat. Der Portugiese fand sich in der Addition der Zeiten des ersten Trainingstages mit seiner KTM RC 6 nur auf Platz 17.

Oliveira büßte auf Bestzeithalter Jack Miller (Ducati) knapp 1,281 Sekunden ein; am Vormittag im FP1 war die Piste von Valencia am Freitag noch nass gewesen. Sieben Zehntelsekunden fehlten Oliveira auf seinen Teamkollegen Brad Binder. «Es waren zwei verschiedene Verhältnisse. Es gab ein wenig Probleme, das Gefühl für das Einlenken zu finden. Der letzte Versuch mit dem weichen Reifen war nicht gut. Hier müssen wir uns am Samstag verbessern», erklärte Miguel Oliveira.

Die Tech3-KTM-Asse Iker Lecuona, der zu Boden musste, und Danilo Petrucci waren knapp vor Oliveira platziert. «Ich würde sagen, es war kein perfekter Freitag. Wir werden danach trachten, dass wir für Samstag irgendwo noch ein paar Zehntel finden. Am Ende war es in Kurve 1 noch trickreich, es gab nasse Flecken. Da hatten wir noch etwas zu wenig Gefühl. Der Rest der Piste war am Nachmittag schon auf einem guten Level.»

Der Portugiese sagte weiter: «Wir wissen schon vorher, wenn es die Regenwahrscheinlichkeit gibt. Wir reagieren schnell, wir schauen uns die Vorhersagen an und überlegen, welche Änderungen wir im Fall von Regen machen können. Wir können schnell reagieren. Wir haben auch glücklicherweise zwei Motorräder, können also immer eines für Regen und eines für trockene Piste vorbereiten. Es sind außerdem alle Fahrer gleich von solchen Situationen betroffen.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412