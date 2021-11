Jorge Martin (Ducati/5.): Vom Speed beeindruckt

Pramac-Rookie Jorge Martin staunte am Freitag in Valencia selbst darüber, wie schnell die MotoGP-Asse auch bei wechselhaften Bedingungen unterwegs sind.

«Ich bin sehr glücklich mit diesem Trainingstag, ich komme auf dieser Strecke sehr gut zurecht und habe viele Spaß. Ich bin motiviert und weiß, dass wir hier sehr gut abschneiden können», gab sich Jorge Martin am Freitag in Valencia selbstbewusst. Im nassen FP1 landete er am Vormittag auf Platz 12, auf Slick-Reifen stürmte er im FP2 sogar auf Rang 5.

Zu den Bedingungen sagte der Pramac-Ducati-Pilot: «Die Strecke war am Vormittag sicher nass und ich dachte, dass es auch am Nachmittag noch nasser sein würde. Am Ende gab es aber nur in den Kurve 1 und 12 nasse Stellen. Ich war beeindruckt, wie schnell wir heute bei diesen Verhältnissen waren. Ich habe das Gefühl, dass wir gut arbeiten, und wir sind schnell», bekräftigte er.

Kurve 12 ist zudem eine von nur fünf Rechtskurven des 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo. Machte es das noch schwieriger? «Es ist schwieriger, aber nicht so schwierig wie in der Vergangenheit. Denn ich bin jetzt in der MotoGP und der Michelin-Reifen funktioniert sehr gut, weil die rechte Flanke weicher ist», erklärte Martin.

Der Spielberg-1-Sieger probiert am Nachmittag trotz der kühlen Temperaturen auch den harten Vorderreifen aus. Ist die Mischung eine Option für das 27-Runden-Rennen am Sonntag? «Ja, sicherlich», bestätigte der Spanier. «Wir probierten zu Beginn den Medium aus und schon in der zweiten Runde rutschte mir das Vorderrad weg, weil die Mischung sich so weich anfühlt. Der harte Reifen hier ist der K-Reifen, der auf anderen Strecken meist der Medium ist und den ich immer verwende. Ich fühle mich mit dem Reifen wohl. Was den Hinterreifen angeht, ist es im Moment noch schwierig zu verstehen. Der vordere Rennreifen wird aber sicher der harte sein.»

MotoGP Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (12. November):

1. Miller, Ducati, 1:30,927 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,012 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,068

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Martin, Ducati, + 0,469

6. Nakagami, Honda, + 0,500

7. Mir, Suzuki, + 0,586

8. Binder, KTM, + 0,594

9. Dovizioso, Yamaha, + 0,670

10. Zarco, Ducati, + 0,676

11. Quartararo, Yamaha, + 0,781

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,893

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,905

14. Alex Márquez, Honda, + 0,925

15. Petrucci, KTM, + 1,156

16. Lecuona, KTM, + 1,171

17. Oliveira, KTM, + 1,281

18. Viñales, Aprilia, + 1,287

19. Bastianini, Ducati, + 1,292

20. Marini, Ducati, + 1,302

21. Rossi, Yamaha, + 1,358

MotoGP Valencia, Ergebnis FP1 (12. November)

1. Iker Lecuona, KTM, 1:40,569 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,155 sec

3. Miguel Oliveira, KTM, + 0,161

4. Johann Zarco, Ducati, + 0,371

5. Joan Mir, Suzuki, + 0,374

6. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,446

7. Luca Marini, Ducati, + 0,535

8. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,631

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,731

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,917

11. Alex Rins, Suzuki, + 0,943

12. Jorge Martin, Ducati, + 0,978

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,320

14. Enea Bastianini, Ducati, + 1,405

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 1,512

16. Alex Márquez, Honda, + 1,589

17. Brad Binder, KTM, + 1,599

18. Andrea Dovizioso, Yamaha, + 1,613

19. Danilo Petrucci, KTM, + 1,869

20. Maverick Vinales, Aprilia, + 2,198

21. Valentino Rossi, Yamaha, + 12,412