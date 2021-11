Valencia: Ducati-Dominanz, zum Abschied P10 für Rossi

Valentino Rossi (Yamaha) beendete sein MotoGP-Abschiedsrennen mit dem erhofften Top-10-Platz. Pecco Bagnaia, Jorge Martin und Jack Miller schrieben für Ducati Geschichte.

Das Saisonfinale 2021 in Valencia setzte gleichzeitig einen Schlusspunkt hinter die große MotoGP-Karriere von Valentino Rossi. Für den 432. und letzten Grand Prix des neunfachen Weltmeisters strahlte die Sonne über dem prall gefüllten Circuit Ricardo Tormo, Freundin Francesca hielt auf Startplatz 10 den Schirm für ihren «Vale», die Fans heizten die Stimmung mit La-Ola-Wellen zusätzlich ein.



Schon in der ersten Startreihe standen drei Ducati, angeführt von Pramac-Rookie Jorge Martin. Den Sieg schnappte sich aber Francesco «Pecco» Bagnaia – mit einem Spezial-Helm zu Ehren seines VR46-Mentors. Martin sicherte vor Jack Miller den zweiten Platz und damit den Titel des besten Rookies.



Für Rossi gab es zum Abschluss den erhofften Top-10-Platz. Danilo Petrucci, dessen MotoGP-Abschied im gelben Trubel etwas unterging, fuhr das Rennen immerhin zu Ende.

So lief das letzte MotoGP-Rennen der Saison

Start: Martin ging vor Miller, und Mir in Führung. Dahinter folgten Bagnaia, Binder, Rins, während Rossi sich neben Weltmeister Quartararo zeigte, sich dann aber auf Rang 9 einreihte.



1. Runde: Brad Binder geht weit und fällt auf Platz 7 zurück.



2. Runde: Miller geht nach Start-Ziel in Führung, in Kurve 2 lässt er die Tür aber offen und Martin ist wieder durch. Dann schiebt sich auf Mir am Australier vorbei. Bagnaia 4. vor Rins und Quartararo. Aleix Espargaró kämpft als 7. um den Anschluss. Rossi hinter Binder weiter auf P9.



3. Runde: Miller hat Mühe, Bagnaia und Rins gehen vorbei.



4. Runde: Auf Start-Ziel nutzt Bagnaia die Ducati-Power, er schnappt sich Platz 2 von Mir. Rossi verliert Platz 9 an Zarco. In Kurve 6 geht auch Rins an seinem Suzuki-Teamkollegen vorbei. Quartararo setzt sich nur kurz vor Miller, auf der Gerade kontert der Ducati-Pilot.



5. Runde: Miller ist in Kurve 2 und 4 wieder weit, Quartararo ist vorbei. Nakagami (11.) stürzt in Kurve 6. Ein Quartett – Martin, Bagnaia, Rins und Mir – setzt sich ab.



6. Runde: Rins setzt sich nur kurz vor Bagnaia, der WM-Zweite kontert. Quartararo und Miller kommen mit persönlich schnellsten Runden wieder etwas näher, es klafft aber noch eine Lücke von rund einer halben Sekunde auf Mir (4.).



7. Runde: Mir kommt mit dem Spitzentrio nicht mehr ganz mit.



8. Runde: Rossi muss sich vor Bastianini in Acht nehmen, der an seinem Heck hängt.



9. Runde: Bastianini verdrängt Rossi aus den Top-10. An der Spitze lauert Rins (neue schnellste Rennrunde) hinter Bagnaia, aber er kann kein Manöver gegen die Ducati setzen.



10. Runde: Bagnaia zeigt sich neben Martin, aber er zieht noch zurück. Rins hängt dahinter fest.



11. Runde: Rins stürzt in Kurve 6 – wieder eine vergebene Chance!



12. Runde: Martin und Mir führen 0,7 sec vor Mir, weitere 0,3 dahinter folgt Miller. Quartararo hat als Fünfter schon 3,4 sec Rückstand auf die Spitze. Rossi ist durch den Ausfall von Rins wieder Zehnter.



13. Runde: Martin und Bagnaia sind an der Spitze im Synchronflug mit derselben Pace unterwegs.



14. Runde: Mir kommt dem Duo wieder näher – und er hat Mir im Schlepptau.



15. Runde: Bagnaia geht in Kurve 14 in Führung!



16. Runde: Bagnaia bricht gleich den Rundenrekord und fährt eine kleine Lücke auf.



17. Runde: Bagnaia führt 0,4 sec vor Martin. 0,8 sec dahinter bekommt Mir Besuch von Miller.



18. Runde: Die Top-10 zehn Runden vor Schluss: Bagnaia, Martin, Mir, Miller, Quartararo, Aleix Espargaró, Zarco, Binder, Bastianini und Rossi.



19. Runde: In Kurve 2 schnappt sich Miller Platz 3 von Mir. Auf die Top-2 fehlen aber 1,3 sec.



20. Runde: Martin gibt nicht auf und schiebt sich wieder an die Werks-Ducati vor ihm heran.



21. Runde: Petrucci liegt in seinem letzten MotoGP-Rennen unterdessen auf dem 18. und letzten Rang. Morbidelli (11.) kommt Rossi näher.



22. Runde: Bagnaia hat wieder 0,5 sec Vorsprung, Miller holt auf Martin auf.



23. Runde: Binder schnappt sich Platz 7 von Aleix Espargaró. Miller ist wieder der Schnellste des Ducati-Trios an der Spitze.



24. Runde: Bagnaia baut seinen Vorsprung auf 0,6 sec aus. Zwischen Martin und Miller liegen noch 0,4 sec.



25. Runde: Aleix Espargaró verliert einen weiteren Platz an Bastianini. Rossi hält sich mit konstater Pace weiter auf Platz 10.



26. Runde: Bagnaia hat an der Spitze erstmals mehr als eine Sekunde Luft, aber zwischen Martin und Miller wird es im Finish noch einmal eng.



Letzte Runde: Bagnaia fährt ungefährdet seinem vierten Saisonsieg entgegen, dahinter hält Martin Miller auf Abstand. Es ist das erste reine Ducati-Podium der MotoGP-Geschichte.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.