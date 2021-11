Brad Binder verbesserte sich mit Platz 7 beim Valencia-GP in der Fahrer-WM noch auf den sechsten Rang. «Ich habe alles gegeben», sagte der glückliche Südafrikaner.

Brad Binder gelang mit Platz 7 beim «Gran Premio Motul de la Comunitat de Valenciana» ein sauberer siebter Platz. Mit diesen neun Punkten verdrängte der Südafrikaner den abwesenden Marc Márquez noch auf den siebten WM-Rang. Der Moto3-Weltmeister von 2016 hat sich dadurch im Red Bull KTM Factory Team in der zweiten Saisonhälfte als neuer Teamleader etabliert – auch durch den famosen Sieg im Regenrennen in Spielberg. Zur Erinnerung: Der zu Repsol-Hoda abgewanderte Pol Espargaró steuerte die KTM RC16 im Vorjahr auf den fünften WM-Rang.

«Das Rennen war viel härter als erwartet, aber ich freue mich über den sechsten Platz in der Fahrer-Weltmeisterschaft», räumte Brad Binder ein, der 2020 in Brünn für den ersten MotoGP-Sieg von KTM gesorgt hat, bei seinem erst dritten MotoGP-Rennen. «Ich habe damit gerechnet, dass ich am Sonntag über die 27 Rennrunden ein bisschen stärker sein würde. Aber ich habe an einigen Stellen immer Zeit verloren. Und die Lücke ließ sich dann in den anderen Kurven nicht schließen.»

«Es war ein mühsamer Wettkampf, aber ich habe wirklich mein Bestes versucht. Ich habe alles gegeben. Ich habe mir also nichts vorzuwerfen. Ich fahre als glücklicher Mensch hier weg, denn ich habe heute alle Reserven ausgeschöpft.» Auf Englisch betonte er: «I left nothing on the table.»

Er habe sich punkto Beständigkeit gegenüber seiner MotoGP-Debütsaison 2020 deutlich gesteigert, freute sich Brad. «Das war ein ganz anderes Level an Beständigkeit. Damit bin ich happy. Mein Dankeschön geht an das Team, sie haben ein paar mühselige Zeiten durchgemacht.»

Brad Binder hat aber bei Red Bull-KTM noch viel vor. «Ich bin jetzt Sechster in der Meisterschaft», fasste er zusammen. «Ich muss also noch fünf Plätze wettmachen.»

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.