Danilo Petrucci (KTM/18.): «Es war eine Freude»

Tech3-KTM-Fahrer Danilo Petrucci blieb in seinem letzten MotoGP-Rennen in Valencia ohne Punkte und sprach offen über seine Eindrücke beim aufregenden Final-Sonntag.

Danilo Petrucci fuhr wie sein Tech3-KTM-Teamkollege Iker Lecuona in Valenica sein vorerst letztes MotoGP-Rennen. Anders als der Spanier konnte der 31-jährige Italiener aus Terni keine WM-Punkte einstreifen, beendete die Jagd auf Rang 18.

«Ich hatte Stress vor dem Rennen», bekannte «Petrux», der 2022 für KTM die Dakar-Wüsten-Rallye bestreiten wird. «Diesmal hat die gesamte Boxengasse applaudiert. Ich wollte mein Nasenpflaster draufkleben, aber ich kam dann wegen all den Leuten nicht weiter. Ich war aber happy, all diese Liebe zu spüren. Ich wusste irgendwie nicht, ob ich lachen oder weinen soll.»

«Im Rennen habe ich alles versucht, ich wollte das Rennen unbedingt fertig fahren. Zu Beginn war jeder im Feld sehr aggressiv. Mein Vorderrad war dann einfach nicht so, wie es sein sollte. Ich konnte einfach nicht so bremsen, wie ich wollte. Ich habe mir dann eingeredet, dass ich eine MotoGP-KTM ganz für mich habe und eine Strecke – also habe ich es einfach genossen. Es war wirklich eine Freude, die Leute rundherum so happy zu sehen.»

«Ich habe eigentlich nichts zu bereuen», philosophierte Petrucci. «Hinterher ist es natürlich immer leicht, Dinge besser zu machen. 2016 hätte ich in Deutschland gewinnen können im Regen – auch in Assen hätte ich gewinnen können, aber das Bike ging kaputt. 2019 war ich schnell, ich habe aber gelitten. Es gab bei Ducati eine klare Nummer 1 im Team. Ich habe darunter stark gelitten. Ich habe dann Fehler gemacht und habe Platz 3 in der WM verloren.»

Petrucci spielte da auf seinen damaligen Teamkollegen Dovizioso an, mit dem er anfangs befreundet war, aber nach dem Sieg von Petrux in Mugello 2019 wurde das Verhältnis schwierig. Und nach dem Clash im Qualifying von Aragón war es restlos zerrüttet – bis heute.

Petrucci, der am Sonntag vor Rührung mehrmals die Tränen in den Augen standen, auch nach dem Rennen, schildert mit gebrochener Stimme, wie er die MotoGP-Sonntage künftig verbringen wird. «Jack Miller ist einer meiner besten Freunde, er ist mir sehr ähnlich. Er kommt von weit her. Ich würde ihn in Zukunft gerne gewinnen sehen. Aber es sind auch die Italiener, die ich anfeuern werde.»

KTM bemühte sich, Petrucci den MotoGP-Abschied nach zehn Jahren (1 Jahr zuerst CRT-Aprilia und dann Suter-BMW, acht Jahre Ducati, ein Jahr KTM) ein bisschen versöhnlicher zu gestalten.

«Wir haben Danilo das Rallye-Bike hingestellt, um den Übergang seiner MotoGP-Karriere zur Dakar darzustellen. Damit wollten wir demonstrieren, dass die Laufbahn für ihn bei KTM weitergeht», erklärte Sebastian Kuhn, MotoGP PR-Manager bei KTM.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (14. November):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Runden in 41:15,481 min

2. Martin, Ducati, + 0,489 sec

3. Miller, Ducati, + 0,823

4. Mir, Suzuki, + 5,214

5. Quartararo, Yamaha, + 5,439

6. Zarco, Ducati, + 6,993

7. Binder, KTM, + 8,437

8. Bastianini, Ducati, + 10,933

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 12,651

10. Rossi, Yamaha, + 13,468

11. Morbidelli, Yamaha, + 14,085

12. Dovizioso, Yamaha, + 16,534

13. Alex Márquez, Honda, + 17,059

14. Oliveira, KTM, + 18,221

15. Lecuona, KTM, + 19,233

16. Viñales, Aprilia, + 19,815

17. Marini, Ducati, + 28,860

18. Petrucci, KTM, + 32,169

– Rins, Suzuki, 17 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 23 Runden zurück

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.