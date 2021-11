MotoGP-Feld 2022 bestätigt: Fünf Klassen-Neulinge 16.11.2021 - 15:25 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Die MotoGP 2022 wird auch ohne Rossi großartig © KTM/Rob Gray (Polarity Photo) Misano-Test: Remy Gardner auf der KTM RC16

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits, was die FIM am Dienstag auch offiziell bestätigt hat: Welcher Fahrer in der MotoGP 2022 für welches Team fährt.