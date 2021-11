Superbike-Gastspiel: Jack Miller bei ASBK-Finale

MotoGP-Ass Jack Miller wird beim Finale der Australischen Superbike-Meisterschaft am ersten Dezemberwochenende ein Gastspiel geben und auf der Ducati Panigale V4 R antreten.

Nach dem Jerez-Test an diesem Donnerstag und Freitag verabschieden sich die MotoGP-Asse in die Winterpause. Für den zweifachen Saisonsieger und WM-Vierten Jack Miller bietet sich somit erstmals seit Januar wieder die Gelegenheit, in seine Heimat Australien zurückkehren.



Dort lässt es der Ducati-Star aber keinesfalls ruhig angehen: Vom 3. bis 5. Dezember schwingt er sich im Rahmen der Australischen Superbike-Meisterschaft (ASBK) in den Sattel einer 2021er-Panigale V4 R. Austragungsort ist der «The Bend Motorsport Park» in South Australia, rund 100 km von Adelaide entfernt. Zwei Rennläufe sind an dem Wochenende vorgesehen.

«Ich freue mich wirklich sehr darauf, das Finale der ASBK zu bestreiten. Ein riesiges Dankeschön an die Jungs von Ducati, dass sie mir erlauben, diese Gelegenheit trotz unseres vollen Terminkalenders wahrzunehmen», schickte der 26-Jährige voraus. «Ich freue mich sehr darauf, wenigstens einmal in diesem Jahr vor den australischen Fans Rennen fahren zu können. Das ist ein enormes Privileg und eine Ehre, es wird fantastisch. Ich freue mich darauf, alle dort zu sehen!»



Zur Erinnerung: Das MotoGP-Rennen auf Phillip Island fiel 2021 zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen aus.

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.