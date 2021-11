MotoGP-Test Jerez: Viele Neuigkeiten und fünf Rookies

Raúl Fernández auf der Tech3-KTM RC16 in Misano

Morgen präsentierten sich viele MotoGP-Teams beim Jerez-Test mit neuen Fahrern oder in neuen Formationen – zum Beispiel Aprilia, Gresini, WITHU-Yamaha und VR46-Ducati.

Einige MotoGP-Teams bleiben zwar für 2022 unverändert, zum Beispiel Ducati Lenovo, Pramac Ducati, Suzuki Ecstar und Red Bull KTM Factory Team sowie LCR-Honda und Repsol-Honda. Aber nicht alle Rennställe können morgen am Donnerstag und am Freitag (18./19. November) beim letzten großen IRTA-Test auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto in stärkster Formation Material für die kommende Saison testen.

Denn Marc Márquez ist nach seinem Offroad-Unfall und seiner bipolaren Doppelsichtigkeit (Nachwirkungen der Gehirnerschütterung) weiter außer Gefecht. Wann sich sein Zustand bessern wird, ist ungewiss. Vor zehn Jahren konnte er nach einer ähnlichen Verletzung viereinhalb Monate keine Rennmaschine steuern. Es ist also zumindest auch seine Teilnahme an den Februar-Testfahrten in Sepang und auf dem Mandalika Street Circuit gefährdet.

Stefan Bradl hat am Montag und Dienstag in Jerez mit der Honda RC213V getestet, auch Suzuki war mit Testfahrer Sylvain Guintoli unterwegs, heute pausiert der Bayer. «Ich bleibe aber bis Samstag in Jerez», erklärte der Moto2-Weltmeister von 2011.

Pol Espargaró will morgen nach seinem schweren FP3-Crash von Valencia erstmals wieder fahren. Ein Einsatz von Stefan Bradl ist nicht vorgesehen. «Aber das kann sich kurzfristig ändern», sagte er.

Die Testarbeit soll bei HRC von den Stammfahrern Pol Espargaró, Alex Márquez und Takaaki Nakagami erledigt werden.

Die Rookies Marco Bezzecchi, Darryn Binder und Fabio Di Giannantonio treten erstmals auf den MotoGP-Bikes an, die Rookies Gardner und Raúl Fernandez durften sich im Tech3-KTM-Team bereits in Misano am 22. September einen Tag mit ihren neuen RC16-Geräten anfreunden.

Enea Bastianini fährt erstmals im neuen Gresini Racing Team statt bei Esponsorama Ducati, dazu rücken das Rossi VR46-MotoGP-Team in neuer Formation aus, und Aprilia Racing präsentiert sich nach sieben Jahren erstmals eigenständig und ohne Partner Gresini Racing.

Und für Petronas-Yamaha ist nach drei Jahren eine Ära zu Ende gegangen. Jetzt findet ein Neubeginn mit Sponsor WITHU, den Fahrern Andrea Dovizioso und Darryn Binder und dem neuen Teambesitzer Razlan Razali an.

Während sich Stefan Bradl in Bereitschaft hält, hat Suzuki die Testfahrer Sylvain Guintoli und Takuya Tsuda nominiert, Ducati rückte mit Michele Pirro aus, Red Bull KTM mit Dani pPedroaa, Aprilia Racing mit Lorenzo Savadori.

So sehen die MotoGP-Teams für den Jerez-Test aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Lenovo Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia

Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Fabio Quartararo

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró, Maverick Viñales

Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco

Sky VR46 Racing Ducati

Luca Marini, Marco Bezzecchi

WITHU YamahaRNF

Andrea Dovizioso, Darryn Binder

LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



KTM Tech3 Factory Racing

Remy Gardner, Rául Fernández



Gresini Ducati Racing

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio