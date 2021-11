Jerez-Test: Die neue MotoGP-Ära bei Gresini Racing

Gresini Racing nahm an der MotoGP-WM von 1997 bis Ende 2014 mit Honda teil, zuletzt sieben Jahre als Partner von Aprilia. Jetzt fahren Bastianini und Di Giannantonio auf Ducati.

Für das neu formierte italienische Gresini Racing Team beginnt heute beim offiziellen MotoGP-Test auf dem Circuito do Jerez ein neues Zeitalter. Während die Testfahrer wie Stefan Bradl (31), Sylvain Guintoli, Dani Pedrosa und Lorenzo Savadori am Montag, Dienstag und teilweise am Mittwoch bereits fleißig Runden abgespult haben, dazu Maverick Viñalesd, weil Aprilila als Concession Team keine Testbeschränkungen hat, beginnen die Stammfahrer am heutigen Donnerstag mit ihrer Vorarbeit für die kommende MotoGP-Saison.

Bei Gresini Racing beginnt eine neue Ära. Nach dem tragischen Corona-Tod von Namensgeber und Gründer Fausto Gresini (60) mussten neue Strukturen geschaffen werden. Witwe Nadia Padovani ist die neue Team-Eigentümerin. Der Teamplatz war von Gresini seit 2015 inklusive Teile des Personals in einem Joint Venture um gutes Geld an Aprilia vermietet worden. Mit dem Wechsel zu Ducati ist man nun auch erstmals mit den Roten aus Borgo Panigale verbunden. Der Deal wurde für drei Jahre vereinbart. Flexbox wollte als Hauptsponsor einsteigen, zog das Angebot aber im September zurück.

Über das neue rein italienische Fahrerduo bei Gresini freuen sich die Ducati-Bosse ganz besonders. Mit dem zuletzt immer stärker auftrumpfenden WM-Elften Enea Bastianini (23) ist definitiv ein richtiger Griff gelungen. Er bleibt auf seinem von der spanischen Esponsorama-Truppe bisher gewöhnten Untersatz, erhält nun aber neueres Desmosedici-Material mit dem technischen Stand des Werksteams beim Valencia-GP 2021.

Mit Fabio Di Giannantonio (23) kommt ein zweiter italienischer Hoffnungsträger in die MotoGP-Klasse: «Diggia» als einer von insgesamt fünf Rookies und aus der Moto2-WM-Mannschaft von Gresini. Sowohl Di Giannantonio als auch Enea Bastianini werden in Vertragsangelegenheiten von Paddock-Ikone Carlo Pernat betreut.

Namhafte Ducati-Techniker wie Sergio Verbena (vormals Forward-Yamaha, Ducati und KTM) werden bei Gresini ihr Know-how einbringen.

Sehr passend übrigens: Als Sponsor bei Gresini ist die Firma «The Next» an Bord. Die Bikes sind heute noch in Schwarz in Kombination mit Carbon-Look gehalten. 2022 soll es dann die Farbe Himmelblau in Kombination mit Rot sein.