Jerez-Test: Tagesbestzeit von Taka Nakagami (Honda)

Den ersten Tag des MotoGP-Tests auf dem Circuito de Jerez beendete Takaaki Nakagami als Schnellster. Hinter dem LCR-Honda-Fahrer reihten sich drei Ducati-Piloten ein.

Kurz nach 16 Uhr übernahm Takaaki Nakagami wie schon am Vormittag die Spitze der Zeitenliste, er fuhr eine 1:37,313 min. HRC brachte zwei 2022-Prototypen nach Jerez, deshalb war Stefan Bradl am Donnerstag nur Zuschauer. Dafür standen in der LCR-Box zeitweise bis zu sechs Bikes, denn Pol Espargaró fuhr sich zunächst noch auf seiner 2021-Honda warm. Äußern dürfen sich die Fahrer zur neuen RC213V übrigens noch nicht.

Suzuki und Aprilia testeten einzelne 2022er-Komponenten an ihren diesjährigen Motorrädern. Weltmeister Fabio Quartararo hatte von Yamaha eigenen Aussagen zufolge mehr erwartet. Bei KTM fiel die neue Verkleidung ins Auge, Dani Pedrosa wird nach zwei Testtagen am Dienstag und Mittwoch erst am morgigen Freitag wieder für die Österreicher auf die Strecke gehen.

In seiner 78. und letzten Runde des ersten Testtages fuhr Johann Zarco die zweitschnellste Zeit, damit war der Pramac-Ducati-Pilot auch der fleißigste Fahrer. Dahinter hielten sich seine Markenkollegen Enea Bastianini und Pecco Bagnaia sowie Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales in den Top-5. Bester der fünf Rookies war bis zum Schluss Tech3-KTM-Neuling Raul Fernandez auf Rang 19.

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436

Jerez-Test, 18. November, Stand 16 Uhr:

1. Bastianini, Ducati, 1:37,402 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,013 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,272

4. Nakagami, Honda, + 0,311

5. Rins, Suzuki, + 0,408

6. Zarco, Ducati, + 0,475

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,482

8. Quartararo, Yamaha, + 0,618

9. Marini, Ducati, + 0,747

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,763

11. Mir, Suzuki, + 0,804

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,805

13. Oliveira, KTM, + 0,910

14. Martin, Ducati, + 0,936

15. Brad Binder, KTM, + 0,944

16. Alex Márquez, Honda, + 1,078

17. Miller, Ducati, + 1,180

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,196

19. Kallio, KTM, + 1,874

20. Guintoli, Suzuki, + 2,094

21. Savadori, Aprilia, + 2,325

22. Fernandez, KTM, + 2,363

23. Gardner, KTM, + 2,768

24. Tsuda, Suzuki, + 3,534

25. Di Giannantonio, Ducati, + 4,060

26. Bezzecchi, Ducati, + 4,083

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,347

Jerez-Test, 18. November, Stand 12 Uhr:

1. Nakagami, Honda, 1:37,713 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:38,042 min, + 0,329 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:38,132, + 0,419

4. Quartararo, Yamaha, 1:38, 337, + 0,624

5. Brad Binder, KTM, 1:38,346, + 0,633

6. Rins, Suzuki, + 0,684

7. Alex Márquez, Honda, + 0,767

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,801

10. Zarco, Ducati, + 0,939

11. Bastianini, Ducati, + 1,043

12. Oliveira, KTM, + 1,080

13. Mir, Suzuki, + 1,113

14. Viñales, Aprilia, + 1,448

15. Kallio, KTM, + 1,563

16. Miller, Ducati, + 1,786

17. Dovizioso, Yamaha, + 1,813

18. Marini, Ducati, + 1,949

19. Martin, Ducati, + 1,964

20. Savadori, Aprilia, + 2,121

21. Raúl Fernández, KTM, + 3,371

22. Tsuda, Suzuki, + 3,610

23. Gardner, KTM, + 3,685

24. Di Giannantonio, Ducati, + 5,612

25. Bezzecchi, Ducati, + 6,256

26. Darryn Binder, Yamaha, + 7,680