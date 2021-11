Fabio Quartararo: «Ich hatte mir mehr erhofft»

Fabio Quartararo klagte nach dem ersten Testtag in Jerez über die geringen Fortschritte von Yamaha. Für Sepang hat er konkrete Wünsche. Hauptsächlich geht es um die Spitzengeschwindigkeit.

Fabio Quartararo saß etwas geknickt bei seiner Medienrunde nach dem ersten Testtag in Jerez. Yamaha hatte nicht die ganz großen Neuerungen bereitgestellt, fand der Franzose: «Das Motorrad, mit dem ich gefahren bin, entsprach zum Großteil der Maschine vom Misano-Test. Wir hatten eine neue Schwinge im Einsatz und eine veränderte Elektronik, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns.»

Quartararo beendete den Tag als einer der ersten Piloten. Er landete mit 0,7 sec Rückstand auf dem neunten Rang, doch bei den Testfahrten interessieren die Platzierungen in der Regel nicht.

Viel mehr geht es um das Gefühl auf dem Bike, aber noch hat Quartararo Bedenken. «Ich habe mir mehr erhofft», sagte der Weltmeister am Donnerstagabend. «Ich habe das neue Chassis nicht getestet und auch den neuen Motor nicht. Ich hoffe, dass wir in Sepang mehr Teile zur Verfügung haben werden.»

Was ihm am meisten fehlt, ist der Speed. «Wir haben auch auf diesen kurzen Geraden einen großen Nachteil gegenüber Ducati. Außerdem suchen wir noch nach Fortschritten beim Turning in engen Kurven. Wir haben noch drei Monate Zeit, um die Defizite aufzuholen. Wir hatten mit der Maschine von 2021 schon eine gute Basis und eine gute Pace, aber uns fehlt die Spitzengeschwindigkeit und auch bei der Aerodynamik müssen wir noch zulegen. Ich werde es vorleben und hart arbeiten, damit wir in Sepang einen großen Schritt weiter sind.»

Zum Vergleich: Beim Jerez-GP am ersten Mai-Wochenende stand Fabio Quartararo mit einer Zeit von 1:36,755 min auf der Pole-Position. Die schnellste Rennrunde gelang dem späteren Weltmeister in Runde 7 mit einer 1:36,755 min. Diesmal blieb die Uhr bei einer 1:38,020 min stehen.

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436