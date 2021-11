Jerez-Test, 16 Uhr: Enea Bastianini vor Bagnaia

Mit Enea Bastianini und Pecco Bagnaia schoben sich beim MotoGP-Test in Jerez am Nachmittag zunächst zwei Ducati-Piloten vor LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami. Dazu gesellte sich Maverick Viñales auf der Aprilia.

Um 14 Uhr stand noch LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami mit seiner in der vierten Runde gefahrenen 1:37,713 min an der Spitze der Zeitenliste. Gresini-Fahrer Enea Bastianini, der heute erstmals auf der GP21 ausrückt, hatte sich aber kurz vor 13 Uhr in 1:37,797 min (+ 0,084 sec) auf bereits Platz 2 eingereiht. Dahinter folgten am frühen Nachmittag Alex Rins (+ 0,097 sec), Maverick Vinãles (+ 0,148) und Fabio Quartararo (+ 0,307).

Um die Mittagszeit und bis 15 Uhr herrschte auf der Strecke wenig Betrieb, es war ein windiger Donnerstag auf dem Circuito de Jerez. Darryn Binder aber nutzte die Zeit und halbierte seinen Rückstand nach 35 Runden fast – von 7,680 auf 4,036 Sekunden. Valentino Rossi, sein Vorgänger im Yamaha-Kundenteam, hatte den Sprung des 23-jährigen Südafrikaners von der Moto3 in die Königsklasse im Vorfeld übrigens so bewertet: «Binder ist einer, der stark ist, er fuhr in der Moto3-Klasse schöne Ergebnisse ein. Der Wechsel von der Moto3 in die MotoGP ist meiner Meinung nach aber sehr kompliziert. Das wird für Binder nicht einfach.»



Dazu ergänzte neunfache Weltmeister: «Die Yamaha ist in der Hinsicht ein Motorrad, das vielleicht nicht das konkurrenzfähigste ist, aber eben ein Bike, das sich ziemlich natürlich fahren lässt. Vielleicht kann ihm das helfen. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie es laufen wird. Es ist sicherlich eine schöne Herausforderung.»

Nach der Mittagspause wechselten sich Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli und Prama-Ducati-Pilot Johann Zarco auf Platz 5 ab, kurz vor 15.30 Uhr übernahm Vizeweltmeister Pecco Bagnaia die Spitze des Klassements, er fuhr eine 1:37,536 min. Von außen fiel beim Hersteller aus Borgo Panigale bisher nur eine veränderte Verkleidung auf, die schon in Misano getestet worden war. Kurz darauf gab es einen Führungswechsel, Bastianini war noch einmal 0,013 sec schneller als sein Markenkollege.

Nach einem Sturz von Aleix Espargaró in Kurve 4 wurde kurz die rote Flagge geschwenkt. Zuvor war heute schon sein Aprilia-Kollege Lorenzo Savadori ausgerutscht. Beide blieben unverletzt.



Maverick Viñales brachte die RS-GP kurz vor 16 Uhr auf Rang 3. Bester der fünf Klassen-Neuling war zu diesem Zeitpunkt Moto2-Vizeweltmeister Raul Fernandez auf der Tech3-KTM. In der VR46-Box arbeitet Rossis langjähriger Daten-Ingenieur Matteo Flamigni schon an der Seite von Marco Bezzecchi. Bis 18 Uhr ist die Strecke am ersten Tag des zweitägigen Jerez-Tests noch geöffnet.

Jerez-Test, 18 November, Stand 16 Uhr:

1. Bastianini, Ducati, 1:37,402 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,013 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,272

4. Nakagami, Honda, + 0,311

5. Rins, Suzuki, + 0,408

6. Zarco, Ducati, + 0,475

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,482

8. Quartararo, Yamaha, + 0,618

9. Marini, Ducati, + 0,747

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,763

11. Mir, Suzuki, + 0,804

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,805

13. Oliveira, KTM, + 0,910

14. Martin, Ducati, + 0,936

15. Brad Binder, KTM, + 0,944

16. Alex Márquez, Honda, + 1,078

17. Miller, Ducati, + 1,180

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,196

19. Kallio, KTM, + 1,874

20. Guintoli, Suzuki, + 2,094

21. Savadori, Aprilia, + 2,325

22. Fernandez, KTM, + 2,363

23. Gardner, KTM, + 2,768

24. Tsuda, Suzuki, + 3,534

25. Di Giannantonio, Ducati, + 4,060

26. Bezzecchi, Ducati, + 4,083

27. Darryn Binder, Ducati, + 4,347

