Enea Bastianini (3.): «Fausto schaut von oben zu»

Die Rückkehr zu Gresini Racing und vor allem der Umstieg auf die Ducati GP21 zauberten Enea Bastianini am Donnerstag im Jerez ein breites Lächeln ins Gesicht. Den ersten MotoGP-Testtag beendet er als Dritter.

«Für das erste Mal scheine ich vorne dabei zu sein», lachte Enea Bastianini und verwies auf seine Qualifying-Schwäche aus der soeben zu Ende gegangenen Saison. «Das ist eine gute Sache, ich bin zufrieden», ergänzte er zu seiner drittschnellsten Zeit am ersten Testtag auf der Ducati Desmosedici GP21, seinem Arbeitsgerät für die kommende Saison.

«Der Unterschied ist ziemlich groß», hielt der 23-Jährige aus Rimini im Vergleich zur GP19 fest, mit der er in seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse WM-Rang 11 und zwei Podestplätze geschafft hatte. «Überall ein bisschen, wodurch sich der Unterschied am Ende der Runde bemerkbar macht. Hauptsächlich ist dieses Motorrad stabiler als es meines war – sowohl in der Brems- als auch in der Beschleunigungsphase – dadurch kann ich mich mehr auf meine Fahrweise konzentrieren. Auch der Motor ist ein bisschen besser und die Traktion ist wirklich gut», zählte er die größten Unterschiede auf.

«Es ist natürlich erst der erste Testtag, aber das Gefühl war auf Anhieb gut», bestätigte der Gresini-Fahrer und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. «Ich glaube, dieses Motorrad hat wirklich sehr, sehr viel Potenzial.»

«Das Team ist fantastisch, wir haben gut gearbeitet und die neuen Jungs haben sich auf Anhieb gut eingearbeitet. Wobei sie für mich nicht neu sind, aber sie hatten vorher nie an der Ducati gearbeitet. Ich kenne sie schon lange. Fausto fehlt, aber ich bin sicher, dass er uns von oben zuschaut und dabei Lächeln muss», erinnerte die «Bestia» an den im Februar verstorbenen Fausto Gresini, für den er schon in der Moto3-Klasse zwei Siege, 13 weitere Podestplätze und sieben Pole-Positions feierte.

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436