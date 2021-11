Remy Gardner: Schmerzhafter MotoGP-Testtag in Jerez

MotoGP-Rookie Remy Gardner absolvierte nach dem Gastspiel beim Misano-Test am Donnerstag in Jerez seinen ersten offiziellen Arbeitstag für das Tech3 KTM Factory Racing Team und landete auf Platz 24.

Für Remy Gardner verlief der Donnerstag nicht unproblematisch, weil er sich bei einem schnellen Richtungswechsel schon früh wieder an der Rippe verletzte, die schon seit seinem FP2-Crash von Portimão angeschlagen ist. «Ich fühlte ein Knacken und als ich zurück an die Box kam, fing es an, richtig weh zu tun. Die Rippe könnte wieder gebrochen sein. Ich nahm dann Schmerzmittel und versuchte, den Tag auf eine ruhigere Weise zu Ende zu bringen. Es war ein ziemlich schmerzhafter Tag auf dem MotoGP-Bike.»

Trotz des Zwischenfalls spulte der Tech3-KTM-Neuling insgesamt 52 Runden ab. Als 24. büßte er 2,857 Sekunden auf die Tagesbestzeit von LCR-Honda-Mann Takaaki Nakagami ein.

Was beeindruckte ihn besonders? «Ich habe mich noch nicht richtig daran gewöhnt, es ist ziemlich angsteinflößend, wie schnell die Bikes sind», schmunzelte Moto2-Weltmeister nach dem ersten Jerez-Testtag auf der RC16. «Es macht Spaß. Wenn du das Gas aufdrehst und in den dritten, vierten und fünften Gang hochschaltest, das ist krass. Man kommt definitiv mit mehr Speed in die Kurven. Ich bin noch damit beschäftigt, mich daran zu gewöhnen. Aber ich bin sicher, das kommt nach ein paar Tagen.»

Was ist für einen MotoGP-Neuling am schwierigsten? «Wahrscheinlich die Elektronik-Seite», antwortete der Australier. «Es ist im Moment noch nicht so einfach, das so zu beschreiben, damit das Team in die richtige Richtung gehen kann.»

Wie hilfreich war der eine Testtag in Misano und wie lange wird der 23-Jährige brauchen, bis er das MotoGP-Bike richtig in der Hand hat? «Diese 45 Runden in Misano waren sicher eine Hilfe, um besser zu verstehen, was einen erwartet. Wie lange es dauern wird? Ich weiß es nicht, hoffentlich nicht so lange. Im Moment habe ich aber ziemlich Schmerzen an den Rippen. Körperlich bin ich in keiner perfekten Verfassung, deshalb versuche ich, nicht zu hart zu pushen.»

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436