Honda: Zwei neue 2022-Prototypen für Jerez-Test

Bei Honda mussten am Donnerstag in Abwesenheit von Marc Marquez und der Probleme von Pol Espargaro in Jerez die Kunden-Piloten den Job des Vorkosters übernehmen - Espargaro verriet einige Details über die MotoGP-Updates.

Idemitsu-LCR-Honda-Ass Taka Nakagami fuhr am Donnerstag beim Jerez-Test die Bestzeit. Der Japaner den neuen Prototypen aus dem Hause Honda, der am Freitag erstmals auch von Repsol-Honda-Fahrer Pol Espargaró probiert wird.

Espargaró machte sich zuerst mit der aktuellen Honda vertraut und testete die verschiedenen Reifenmischungen auf dem Asphalt in Andalusien. Der 30-Jährige, der in Valencia heftig abgeflogen war und beim Rennen passen musste, schielte auch immer wieder in die LCR-Honda-Box, wo die neuen Prototypen von Nakagami und Alex Marquez eingesetzt wurden.

«Wir haben zwei neue Bikes hier», verriet Espargaró und gab Einblicke in die Test-Strategie bei Honda. «Die beiden Bikes sind hier für Jerez unterschiedlich bestückt. Die Basis ist sehr ähnlich. Aber die Bikes sind unterschiedlich ausgerichtet, was das Erreichen von schnellen Rundenzeiten betrifft.»

«Heute hat Alex eine Maschine probiert, Taka die andere – dann haben sie die Bikes auch getauscht», berichtete Pol Espargaro. «Am Ende ist es das, was wir in Misano probiert haben und eine Verbesserung von Misano. Wir müssen mehr Sicherheit generieren auf dem Hinterreifen. Der Reifen muss besser auf dem Asphalt haften, um Highsider wie meinen in Valencia zu vermeiden.»

Zur Erinnerung: Nach dem neunten Platz mit 0,976 sec Rückstand im ersten freien Training von Assen 2021 musste Sachsenring-GP-Sieger Marc Márquez im zweiten Training wieder einmal einen spektakulären Highsider wegstecken. Der Repsol-Honda-Werkspilot überstand den Freitag trotzdem als Gesamtsechster und beklagte sich dann über die mangelhafte Traction-Control. HRC lieferte danach ein ECU-Update.

Pol Espargaró schildert: «Ich war schon bei den Ingenieuren. Es scheint zu funktionieren, Taka ist schnell. Es geht auch um bessere Beschleunigung, mehr Hitze im Reifen zu generieren, um dies zu gewährleisten. Wir haben viel verbessert 2021. Wenn man all das Know-how von 2021 auch in dieses neue Bike steckt, sollte viel herauskommen. Es ist nett, all das zu sehen und dass wir schon nach kurzer Zeit vorne sind.»

«Stefan Bradl hat auch alles ausprobiert», schilderte Pol. «Wir gewinnen jetzt einfach mehr Gefühl und mehr Asphaltkontakt am Heck. Honda weiß, welchen Knopf sie drücken müssen und das ist wirklich gut, sie haben unglaubliche Erfahrung.»

MotoGP-Test Jerez, 18. November:

1. Nakagami, Honda, 1:37,313 min

2. Zarco, Ducati, + 0,043 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,089

4. Bagnaia, Ducati, + 0,102

5. Viñales, Aprilia, + 0,361

6. Rins, Suzuki, + 0,497

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,571

8. Miller, Ducati, + 0,689

9. Quartararo, Yamaha, + 0,707

10. Brad Binder, KTM, + 0,773

11. Marini, Ducati, + 0,836

12. Martin, Ducati, + 0,839

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,852

14. Mir, Suzuki, + 0,881

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,894

16. Alex Márquez, Honda, + 0,975

17. Oliveira, KTM, + 0,999

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,285

19. Fernandez, KTM, + 1,770

20. Kallio, KTM, + 1,963

21. Guintoli, Suzuki, + 2,183

22. Di Giannantonio, Ducati, + 2,315

23. Savadori, Aprilia, + 2,414

24. Gardner, KTM, + 2,857

25. Bezzecchi, Ducati, + 3,419

26. Tsuda, Suzuki, + 3,623

27. Darryn Binder, Yamaha, + 4,436