Miguel Oliveira: Als Jungvater zum Jerez-Test

KTM-MotoGP-Ass Miguel Oliveira und seine Frau Andreia wurden Anfang der Woche Eltern: Ihre kleine Tochter trägt den Namen Alice, wie der stolze Vater verriet.

In der Sommerpause läuteten für Miguel Oliveira und seine langjährige Freundin Andreia die Hochzeitsglocken. Im August verkündeten die beiden in Spielberg, dass sie ein Mädchen erwarten. Nun ist Alice da: Der Red Bull-KTM-Star und seine Frau schlossen ihr Töchterchen Anfang der Woche erstmals in die Arme.



«Ein bisschen von mir, ein bisschen von dir, für immer unser», schrieb der 26-jährige Portugiese zum ersten Bild der kleinen Familie, das er auf seinen Social-Media-Kanälen mit seinen Fans teilte.

Übrigens: Andreia ist die Tochter der zweiten Ehefrau von Vater Paulo Oliveira und damit Miguels Stiefschwester. «Wir sind zusammen aufgewachsen, zunächst war es eine enge Freundschaft. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass sich diese Freundschaft zu einer starken Liebe entwickelt hatte», verriet Miguel einmal.

Oliveira ist mit seinen Vaterfreuden in diesem Jahr in bester MotoGP-Gesellschaft: Maverick Viñales bringt Töchterchen Nina, knapp sechs Monate alt, schon regelmäßig mit an die Rennstrecke. Pol Espargaró und seine Frau Carlotta wurden im Sommer zum zweiten Mal Eltern, Alex Rins und seine Alexandra freuten sich im September über die Geburt von Lucas, der den Papa beim Saisonfinale in Valencia erstmals zu einem Grand Prix begleitete. Valentino Rossi und seine Francesca Sofia erwarten Anfang 2022 eine Tochter.