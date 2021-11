Alberto Puig zu Marc Márquez: «Checks um Weihnachten»

Am Rande des Jerez-Tests äußerte sich Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig zur Situation seines MotoGP-Superstars Marc Márquez, der seit seinem Trainingsunfall unter einer Diplopie leidet.

Nach den Grand Prix in Portimão und Valencia verpasste Marc Márquez auch den zweitägigen Jerez-Test vor der Winterpause. Der 28-jährige Spanier stürzte am 30. Oktober im Offroad-Training, zunächst war von einer leichten Gehirnerschütterung die Rede. Am 9. November räumte Honda ein, dass Dr. Sánchez Dalmau in Barcelona eine Diplopie festgestellt hatte. Das bedeutet, dass Márquez zwei Bilder eines einzelnen Objekts erkennt, also binokulare Doppelbilder.

Der achtfache Weltmeister meldete sich Anfang dieser Woche zwar mit einem Selfie bei seinen Fans, das ihn mit dunklen Sonnenbrillen bei einem Spaziergang zeigt, Informationen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sind aber spärlich. In Jerez äußerte sich am Freitag schließlich Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig.

«Das Wichtige ist, wie es ihm geht», betonte Puig gegenüber motogp.com. «Und es geht ihm mehr oder weniger so, wie wir es [in Portimão und Valencia] erklärt haben. Er braucht Zeit, um sich auszuruhen und zu erholen, und zu sehen, ob der Bereich um das Auge abschwillt und sich beruhigt. Dann werden wir sehen.»

«Um Weihnachten werden wir einen weiteren Check mit dem Arzt durchführen und sehen, wie sich die Situation darstellt. Dann werden wir wahrscheinlich Entscheidungen darüber treffen, was die Möglichkeiten sind. Natürlich ist er nicht glücklich, dass er nicht hier [beim Jerez-Test] ist. Gleichzeitig versteht er, dass er sich jetzt ausruhen und Geduld haben muss, das ist die Situation.»