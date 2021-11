Jerez: Testbestzeit von Pecco Bagnaia (Ducati)

Ducati-Star Francesco Bagnaia hielt die MotoGP-Konkurrenz am zweiten und letzten Tag des Jerez-Tests auf Abstand. Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) büßte 0,452 sec ein. Gesamt hielt sich Taka Nakagami (Honda) auf P2.

Kurz nach 13 Uhr legten die meisten MotoGP-Asse eine Mittagspause ein, RNF-Rookie Darryn Binder verzeichnete zuvor in Kurve 9 noch einen Sturz. Der starke Wind sorgte am frühen Nachmittag für wenig Bewegung auf der Strecke. «Das ist nicht der Moment, um Risiko einzugehen», meinte etwa Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der am Vormittag auf Medium-Reifen in 1:36,872 min eine Fabelzeit hingelegt hatte.

Um 15 Uhr ging nicht nur der Vizeweltmeister wieder auf die Strecke, Maverick Viñales verbesserte sich wenig später sogar auf den vorläufigen zweiten Platz. Auch der Aprilia-Neuzugang blieb aber 0,787 Sekunden hinter der Bagnaia-Bestzeit zurück. Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder stürzte in Kurve 11.

Gut zwei Stunden vor dem offiziellen Testende um 18 Uhr kam dann noch einmal Bewegung in das Klassement. Yamaha-Star Fabio Quartararo, Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró und Suzuki-Ass Alex Rins wechselten sich auf Platz 2 ab. Am Ende war es der Weltmeister, der Bagnaia am nächsten kam. Auch er blieb aber fast eine halbe Sekunde hinter dem italienischen Ducati-Hoffnungsträger zurück.

In der kombinierten Zeitenliste der zwei Testtage hielt sich LCR-Honda-Mann Takaaki Nakagami mit seiner Donnerstags-Bestzeit auf Platz 2. Bester der fünf Rookies war am Ende Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio auf Gesamtrang 19.

MotoGP-Test Jerez, 19. November:

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,452 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,551

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

5. Viñales, Aprilia, + 0,750

6. Mir, Suzuki, + 0,762

7. Nakagami, Honda, + 0,800

8. Bastianini, Ducati, + 0,826

9. Miller, Ducati, + 0,845

10. Alex Márquez, Honda, + 0,888

11. Brad Binder, KTM, + 1,070

12. Marini, Ducati, + 1,153

13. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

14. Oliveira, KTM, + 1,213

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

17. Zarco, Ducati, + 1,288

18. Martin, Ducati, + 1,563

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069



* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie