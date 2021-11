Miguel Oliveira (KTM): «Bike noch ziemlich ähnlich»

In der Red Bull-KTM-Box wurde beim MotoGP-Test in Jerez eifrig gearbeitet, das Aero-Paket war nicht die einzige Neuerung. Mit welchem Gefühl Miguel Oliveira in die Winterpause geht.

Die Red Bull-KTM-Werksfahrer berichteten am Freitag in Jerez von zwei intensiven Arbeitstagen. «Wir hatten im Grunde neue Ideen und Komponenten für alle Bereiche des Motorrads», erklärte Sebastian Risse, der Technical Coordinator des MotoGP-Projekts von KTM. Zu diesen Bereichen zählten der Motor, die Elektronik, das Chassis, die Federelemente und ein neues Aero-Paket.

«Einiges davon war schon im IRTA-Test in Misano getestet worden. Es kommen auch viele Dinge aus dem Testteam zum Rennteam. Bei guten Bedingungen konnten wir zum Glück viel überprüfen, aber wie immer sind wir weit entfernt davon, alles abzuhaken. Wir fanden aber einige Verbesserungen und wir wissen, woran wir im Winter arbeiten müssen. Für Sepang werden wir einen guten Plan haben», kündigte Risse an.

«Das Programm enthielt einige ziemlich signifikante Dinge», bestätigte Miguel Oliveira. «Mir konnten einige klare Schlüsse ziehen. Es stimmt aber, dass wir im Moment noch kein endgültiges Paket zusammengestellt haben. Es sind unterschiedliche Dinge, die wir separat testen. Es gab viel zu tun in der Box, alle arbeiteten unermüdlich und sehr hart, um das Maximum aus jedem Run und jedem Teil herauszuholen. Mit diesen Informationen kann das Werk hoffentlich wesentliche Änderungen am aktuellen Motorrad vornehmen, damit wir für den Wintertest in Sepang ein gutes Paket haben.»

Geht es für den dreifachen MotoGP-Sieger in die richtige Richtung? «Ja, ich glaube, wir müssen ein Motorrad hinstellen, es dann ans Limit bringen und dann in den ersten Tests sehen, was wir tun können. Im Moment ist das Motorrad noch ziemlich ähnlich zum diesjährigen Bike, der Charakter ist derselbe. Wir müssen den Charakter des Motorrads verändern, damit wir mit unseren Gegnern kämpfen können.»

Der 16. Platz in der Endabrechnung und 1,2 Sekunden Rückstand auf Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia spielten eine untergeordnete Rolle. «Diese zwei Tage in Jerez waren von den Bedingungen her ziemlich schwierig, weshalb die Rundenzeiten nicht wirklich die Arbeit und das Potenzial widerspiegeln», meinte Oliveira. «Hoffentlich geht es im Februar besser.»

MotoGP-Test Jerez, 19. November:

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,452 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,551

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

5. Viñales, Aprilia, + 0,750

6. Mir, Suzuki, + 0,762

7. Nakagami, Honda, + 0,800

8. Bastianini, Ducati, + 0,826

9. Miller, Ducati, + 0,845

10. Alex Márquez, Honda, + 0,888

11. Brad Binder, KTM, + 1,070

12. Marini, Ducati, + 1,153

13. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

14. Oliveira, KTM, + 1,213

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,228

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

17. Zarco, Ducati, + 1,288

18. Martin, Ducati, + 1,563

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

26. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069



* = MotoGP-Rookie

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie