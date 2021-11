Álex Márquez: «Ich hoffe, Honda hat einen guten Plan»

Álex Márquez aus dem LCR Honda Castrol-Team beendete den Jerez-Test auf Platz 11. Nach dem 16. WM-Rang hofft er auf besseres Material für 2022.

Álex Márquez schaffte beim letzten MotoGP-IRTA-Test der Saison auf dem Circuito de Jerez am Donnerstag und Freitag auf der Castrol-Honda des LCR-Teams die elftbeste Zeit und sprach dann von einem produktiven Test. Der Moto2-Weltmeister von 2019 freundete sich auch mit der 2022-Version der Honda RC2123V an und sammelte damit wertvolle Daten für die HRC-Ingenieure.

Alex Márquez hat am 7. November mit Platz 4 beim Algarve-GP in Portimão sein bestes Saisonergebnis erreicht, insgesamt hat er als WM-Sechster allerdings die Erwartungen nicht erfüllt, nachdem er im Herbst 2020 in Le Mans und Aragón (damals noch im Repsol-Honda-Werksteam) jeweils auf dem zweiten Platz gelandet war.

Der 25-jährige Álex Márquez probierte an den zwei Testtagen in Andalusien zahlreiche Settings und Teile aus, auch auf seiner 2021-Werks-Honda. Er drehte am Donnerstag 75 Runden und weitere 56 am Freitag. Am Freitag sicherte er sich einen Top-Ten-Platz, als ihm eine Zeit unter 1:37 min gelang. Er fuhr 1:37,760 min.

«Wir haben uns auch am zweiten Tag recht gut an unser Testprogramm gehalten», stellte Álex Márquez fest. Wir haben an unserem 2021-Motorrad einiges probiert und haben auch den Prototyp wieder getestet. Der Freitag ist positiv verlaufen, aber leider war es zu Mittag von 11.30 bis 14.30 Uhr extrem windig. Die Verhältnisse waren zu diesem Zeitpunkt wirklich schlimm. Trotzdem war es ein wertvoller letzter Schultag.»

«Jetzt kommt die Zeit für eine Ruhepause, die ganze Mannschaft will Zeit mit ihren Familien verbringen», meinte Álex. «Ich bin gespannt auf dem Test in Malaysia im Februar. Ich hoffe, dass wir für HRC hier genug Informationen sammeln konnten und dass sie einen guten Plan für die Entwicklung im Winter haben.»

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie