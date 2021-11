Iker Lecuona: Der Crash-König der MotoGP-Saison 2021

Tech3-KTM-Pilot Iker Lecuona (21) sicherte sich in der MotoGP-Saison 2021 unfreiwillig den Titel des Sturzkönigs. Dahinter folgen in der offiziellen Statistik eine Reihe Honda-Piloten.

In der Saison 2021 wurden an den 18 Rennwochenenden über alle drei GP-Klassen insgesamt 950 Stürze gezählt. 278 davon entfallen laut der offiziellen Statistik von motogp.com auf die MotoGP, 367 auf die Moto2 und 305 auf die Moto3. 2019 waren es – bei 19 Events – übrigens 971 Stürze.

Einen Vergleich mit dem Vorjahr, als Corona-bedingt nur 14 Events bzw. 15 für die kleineren Klassen durchgeführt wurden, ermöglicht die durchschnittliche Crash-Anzahl pro Rennwochenende:

In der MotoGP lag der Schnitt 2021 bei 15 Stürzen, 2020 noch bei 12,8.

In der Moto2 waren es in diesem Jahr 20 und damit nur knapp mehr als die durchschnittliche Crash-Zahl des Vorjahres, nämlich 19,4.

Ähnlich verhält es sich in der kleinsten Klasse: 17 zu 16,6.

Der Fahrer mit den meisten Stürzen der Saison 2021 war Tech3-KTM-Pilot Iker Lecuona, es brachte es auf ganze 26 Ausrutscher. Damit löste der 21-jährige Spanier Johann Zarco als Sturzkönig der MotoGP-Klasse ab. Der Franzose hatte diesen ungeliebten Titel zuvor zweimal in Folge erobert, landete in seinem ersten Jahr als Pramac-Fahrer aber immerhin nur noch zehnmal auf dem Boden. 2020 war der Ducati-Pilot in nur 14 Grand Prix noch 15 Mal gestürzt.

Zurück zur diesjährigen Sturzbilanz: Mit 22 Abflügen ist auf Platz 2 Marc Márquez zu finden, der nur an 14 der 18 Grand Prix teilnahm. Ausgerechnet ein Offroad-Trainingsunfall am 30. Oktober hatte für den Repsol-Honda-Star, der sich nach der schweren Oberarmverletzung von 2020 mit drei Saisonsiegen an der Spitze zurückgemeldet hatte, aber schwerwiegendere Folgen: Er leidet seither unter einer Diplopie und muss sich in Geduld üben. Die nächsten Checks stehen zur Weihnachtszeit an.

Auf Marc Márquez folgen in der unrühmlichen Crash-Wertung des Jahres 2021 zwei weitere Honda-Piloten: Pol Espargaró mit 20 Stürzen und Alex Márquez mit 19 Stürzen. Rang 5 geht an Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró (18 Stürze), gefolgt von den Klassen-Neulingen Enea Bastianini (15 Stürze) und Jorge Martin (14 Stürze). Letzterer zog sich bei seinem Horror-Crash in Portugal sieben Knochenbrüche zu. Ein Großteil der Stürze verlief für die MotoGP-Asse aber glücklicherweise glimpflich.

Auffallend: Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) gehörte mit sieben Stürzen zu den Stammfahrern mit den wenigsten Crashes, genauso Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (ebenfalls 7 Stürze) und der WM-Dritte Joan Mir (8 Stürze).

Eine weiße Weste bewahrten einzig MotoGP-Rückkehrer Andrea Dovizioso, der nur die letzten fünf Grand Prix bestritt, und Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow, der viermal als Ersatzmann einsprang.

Die Sturzbilanz* der MotoGP-Piloten 2021

Iker Lecuona, KTM: 26

Marc Márquez, Honda: 22

Pol Espargaró, Honda: 20

Alex Márquez, Honda: 19

Aleix Espargaró, Aprilia: 18

Enea Bastianini, Ducati: 15

Jorge Martin, Ducati: 14

Jack Miller, Ducati: 12

Takaaki Nakagami, Honda: 12

Miguel Oliveira, KTM: 12

Alex Rins, Suzuki: 12

Danilo Petrucci, KTM: 10

Lorenzo Savadori, Aprilia: 10

Johann Zarco, Ducati: 10

Brad Binder, KTM: 9

Luca Marini, Ducati: 9

Valentino Rossi, Yamaha: 9

Joan Mir, Suzuki: 8

Francesco Bagnaia, Ducati: 7

Fabio Quartararo, Yamaha: 7

Maverick Viñales, Yamaha/Aprilia: 4

Michele Pirro, Ducati: 3

Stefan Bradl, Honda: 2

Jake Dixon, Yamaha: 2

Franco Morbidelli, Yamaha: 2

Tito Rabat, Ducati: 2

Garrett Gerloff, Yamaha: 1

Dani Pedrosa, KTM: 1

Cal Crutchlow, Yamaha: 0

Andrea Dovizioso, Yamaha: 0



*nur in den Sessions eines GP-Wochenendes (keine Testfahrten).



Wenn «das Bike physisch den Boden berührt und auf dem Boden bleibt», handelt es sich laut Definition der Verfasser der motogp.com-Statistik um einen Sturz.