Catalunya: Bis 2026 mindestens drei MotoGP-Events

Die Dorna bestätigte einen neuen Vertrag mit dem «Circuit de Barcelona-Catalunya», der sich über fünf Jahre erstreckt: Nach 2022 wird die Motorrad-WM noch mindestens zweimal in Montmeló fahren.

WM-Promoter Dorna Sports und die Betreiber des Circuit de Barcelona-Catalunya einigten sich auf einen neuen Vertrag, der den Grand Prix für 2022 bestätigt und der katalanischen Rennstrecke zwischen 2023 und 2026 mindestens zwei weitere MotoGP-Events zugesteht.

Auf der 4,6 km langen Strecke, die in Montmeló etwa 20 km nordöstlich von Barcelona gelegen ist, fand seit 1992 jedes Jahr ein Grand Prix der Motorrad-WM statt. Der provisorische Kalender für die Saison 2022 enthält erstmals 21 Rennen, maximal 22 sehen die neuen Fünf-Jahres-Verträge mit den Teams vor.

Künftig soll es zur Rotation der GP-Strecken auf der iberischen Halbinsel (Jerez, Catalunya, Aragón, Valencia sowie Portimão) kommen. Denn nach dem Mandalika International Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok sowie dem KymiRing in Finnland (2022 beide neu) streben weitere Länder die Austragung der Motorrad-WM an. Ungarn etwa will ab 2023 einen MotoGP-Event ausrichten, das dementsprechende Abkommen unterzeichneten Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta und Vertreter der ungarischen Regierung im März dieses Jahres.

«Die Vertragsverlängerung mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya über fünf weitere Saisons ist eine fantastische Nachricht für die MotoGP», hielt Carmelo Ezpeleta nun fest. «Die spektakuläre katalanische Strecke ist seit den Anfängen der Dorna in die MotoGP eingebunden und war in jeder Saison ein Fixpunkt. Diese wichtige Vereinbarung weitet die Zusammenarbeit bis 2026 aus und zeigt einmal mehr, wie verbunden der Promoter mit unserer Weltmeisterschaft ist.»

Roger Torrent, Präsident der Rennstrecke und katalanischer Wirtschafts- und Arbeitsminister, betonte: «Wir freuen uns sehr, weiterhin die wichtigste Meisterschaft im Motorradsport auszurichten. Das sind großartige Neuigkeiten für unser Land, die internationale Außenwirkung von Barcelona und Katalonien und unserem Ziel, die Strecke in Verbindung mit der Green-Mobility-Industrie zu einem strategischen Element für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu machen.»

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert