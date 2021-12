Valentino Rossi: «Lewis Hamilton beeindruckte mich» 13.12.2021 - 12:32 Von Frank Weeink

© Yamaha Valencia 2019: Lewis Hamilton auf der M1, Valentino Rossi im Mercedes von 2017

Valentino Rossi erinnert sich an den Fahrzeugtausch mit Lewis Hamilton und beantwortet die Frage, ob er es bereut, sich einst gegen einen Wechsel in die Formel 1 und für einen Verbleib in der MotoGP entschieden zu haben.