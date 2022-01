MotoGP-Saison 2022: Der Testfahrplan für alle Klassen

Bevor am 6. März beim traditionellen Flutlichtspektakel auf dem Losail International Circuit vor den Toren Dohas die ersten WM-Punkte der Saison 2022 vergeben werden, gibt es für alle Klassen offizielle Testfahrten.

Nach dem Saisonfinale 2021 in Valencia absolvierte die Königsklasse am 18. du 19. November in Jerez bereits einen Test, Vizeweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia ging mit Bestzeit in die Winterpause. Im Februar werden den MotoGP-Piloten wieder zwei Pre-Season-Tests zur Verfügung stehen: Vom 5. bis 6. Februar in Sepang und vom 11. bis 13. Februar auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der indonesischen Insel Lombok.

Der Shakedown-Test, ebenfalls in Sepang, ist vom 31. Januar bis 2. Februar nur Testfahrern und den fünf Klassen-Neulingen Remy Gardner, Rául Fernández, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio und Darryn Binder vorbehalten.

Die Moto2- und Moto3-Fahrer dagegen starten mit einem IRTA-Test vom 19. bis 21. Februar im «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão offiziell in die neue Saison – und nicht wie zunächst vorgesehen drei Tage später in Jerez.

MotoGP-Testkalender 2022

MotoGP Shakedown-Test

31. Januar bis 02. Februar: Sepang/Malaysia



IRTA-Tests für die MotoGP-Klasse

05. bis 06. Februar: Sepang/Malaysia

11. bis 13. Februar: Mandalika Street Circuit/Indonesien



IRTA-Test für die Moto2 und Moto3

19. bis 21. Februar: Portimão/Portugal