Pecco Bagnaia bei Juventus: Videoanruf an Quartararo

MotoGP-Vizeweltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) stattete den Fußballstars von Juventus Turin am Mittwoch einen Besuch ab. Fabio Quartararo erfuhr es aus erster Hand.

Francesco Bagnaia zog zwar schon als 16-Jähriger nach Pesaro, um dort mit der VR46 Riders Academy um Mentor Valentino Rossi zu trainieren, wenn es um Fußball geht, blieb der in Chivasso geborene MotoGP-Star jedoch stets heimatverbunden – er hält zu Juventus Turin.

Nachdem Pecco am Dienstagabend in Mailand vom bekannten italienischen Sportblatt «La Gazzetta dello Sport» noch als die «Entdeckung des Jahres» («La Rivelazione dell’Anno») ausgezeichnet wurde, ging es für den Ducati-Star weiter nach Turin, wo er am Mittwoch im Juventus Training Center Continassa zu Gast war.

Bagnaia schaute den Fußball-Assen beim Training über die Schulter und tauschte danach mit Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Paulo Dybala und Co. Geschenke aus: Signierte Trikots von Juve und das offizielle Ducati-Jahrbuch, natürlich mit der Unterschrift des Vizeweltmeisters versehen, wechselten den Besitzer.

Dybala sorgte dann noch für Lacher: Der argentinische Stürmer griff kurzerhand zum Telefon, um Kumpel Fabio Quartararo per Videoanruf zu überraschen. «Ich wollte dich nur kurz anrufen, weil heute ein großer Juve-Fan vorbeikam, der nur die Spieler von Juventus grüßt – nicht wie du auch andere Clubs», spielte Dybala mit einem Grinsen auf die jüngsten Aufeinandertreffen des MotoGP-Weltmeisters an.

Tatsächlich hatte Quartararo vor zwei Wochen die Ehre, das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen OGC Nizza mit dem symbolischen Anstoß in Richtung Lionel Messi zu eröffnen. Erst im November hatte er sich ein Trikot von Ricard «Riqui» Puig vom FC Barcelona abgeholt und beim Saisonfinale der MotoGP-WM zuvor noch für PR-Zwecke mit dem FC Valencia trainiert. Im August war der Yamaha-Star ebenfalls im Juventus Training Center Continassa gewesen.