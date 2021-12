Valentino Rossi ist auch im Ski-Weltcup ein Idol

Fast fünf Wochen nach Valentino Rossis letztem MotoGP-Rennen tauchte heute dank Christof Innerhofer auch im Alpinen Ski-Weltcup ein «Grazie Vale»-Schriftzug auf.

Ski-Star Christof Innerhofer, Super-G-Weltmeister von 2011 und sechsfacher Weltcup-Sieger aus Südtirol, beschenkte sich an seinem 37. Geburtstag selbst: Sein Heimrennen auf der Saslong in Gröden bestritt er am Freitag mit einem gelben Helm zu Ehren des neunfachen Motorrad-Weltmeisters Valentino Rossi – samt #46 und «Grazie Vale».

Dazu erklärte Innerhofer am ORF-Mikrofon: «Ich verpasse kein MotoGP-Rennen, egal wo. Ich muss sagen, [Vale] war für mich einfach ein großes Vorbild. Auch wegen der Schräglagen», lachte «Inner», der schon mehrmals im MotoGP-Paddock zu Gast war. Wieder ernst fügte er an: «Einfach wegen seiner Leidenschaft für den Sport, die so groß ist, dass er nie aufhören wollte.»

Der routinierte Speed-Spezialist aus der italienischen Ski-Nationalmannschaft sieht Parallelen zu seiner eigenen Karriere: «Wenn ein Athlet, der älter wird, es immer noch mit Leidenschaft macht, obwohl es gegen die Jungen immer schwieriger wird, aber man das trotzdem noch nicht missen will – ich glaube, da geht es mir ähnlich. Er hat sich immer zurückgekämpft und ist ein großes Vorbild für mich», bekräftigte Innerhofer.