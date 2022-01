Nieto, Roberts, Rossi, Márquez: Erfolgreiche Familien

Wenn man nachdenkt, welche Familie die meisten GP-Erfolge gesammelt hat, kommen auch Roberts, Rossi und Márquez ins Spiel. Aber die Nietos waren erfolgreicher.

Nicht erst seit dem Moto2-GP-Sieg von Alex Márquez beim GP von Japan in Motegi und dem zweiten Platz von Bruder Marc dort in der MotoGP-Klasse wird darüber diskutiert, welche Familie die erfolgreichste im Motorrad-GP-Sport sei. Wenn man sich bei Experten umhört, kommen widersprüchliche Antworten ans Tageslicht.

Sogar die Familie Agostini muss man in Betracht ziehen, sie sei die erfolgreichste, war schon zu lesen. Da wurde nämlich neben dem großen Giacomo (122 GP-Siege, 15 WM-Titel) auch Dulio Agostini genannt. Der hat aber den Nachteil, mit «Ago nazionale» gar nicht verwandt zu sein…..Und Agos Bruder Felice fuhr in der 350er-WM nie aufs Podest.



Auch Vater und Sohn Kenny Roberts kommen für die Bezeichnung als erfolgreichste GP-Familie nicht in Frage. «King Kenny» gewann zwar die 500er-WM 1978, 1979 und 1980 auf Yamaha, sein Sohn «Little Kenny» triumphierte in der Halbliterklasse im Jahr 2000 auf Suzuki. Aber mit insgesamt vier WM-Titeln liegt das kalifornische Duo weit abgeschlagen in der Hitliste.

Wenn wir bei den GP-Erfolgen die Anzahl der WM-Titel wegen deren Wichtigkeit an die erste Stelle reihen, läuft die Familie Nieto auf Platz 1 im Ziel ein. Denn der im August mit 70 Jahren auf Ibiza tödlich verunglückte Angel Nieto gewann allein 13 Weltmeistertitel. Aber die Márquez-Brüder halten unterdessen auch schon bei zehn Titelgewinnen!

Valentino Rossi hat neun WM-Titel errungen, Papa Graziano keinen. In der Familie Márquez hat Marc bisher acht Titel abgeräumt (1x 125 ccm, 1x Moto2, 6x MotoGP), Bruder Alex zwei – in der Moto3-Klasse 2014, in der Moto2 im Jahr 2019.

Die erfolgreichste Familie bei den GP-Siegen bleibt Rossi mit total 118 Triumphen, wenn man Agostini nicht in Betracht zieht, weil dessen Bruder Felice in der WM nie eine Rolle gespielt hat.

Valentino Rossi hat 115 Grands Prix gewonnen, Graziano drei.

Bei Nieto hat Papa Ángel stolze 90 GP-Siege erbeutet, Sohn Pablo einen und Neffe Fonsi fünf, also insgesamt 96. Sohn Ángel «Gelete» Junior ist sieglos geblieben.

ERFOLGE DER FAMILIE NIETO

Angel Nieto

90 GP-Siege

13 WM-Titel

139 Podestplätze



Pablo Nieto (Sohn)

1 GP Sieg

8 Podestplätze



Fonsi Nieto (Neffe)

5 GP-Siege

10 Podestplätze

ERFOLGE DER FAMILIE ROSSI

Valentino Rossi

9 WM-Titel

115 GP-Siege

235 Podestplätze



Graziano Rossi

3 GP-Siege

5 Podestplätze

DIE ERFOLGE DER FAMILIE MÁRQUEZ

Marc Márquez

8 WM-Titel

85 GP-Siege

138 Podestplätze



Alex Márquez

2 WM-Titel

12 GP-Siege

40 Podestplätze