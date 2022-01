Ohne Marc: Alex Márquez bei Fita973-Berglauf Vierter

Repsol-Honda-Star Marc Márquez musste den Fita973-Lauf zu Hause in Cervera am Sonntag auslassen, sein jüngerer Bruder Alex hielt dafür die Fahne für die Márquez-Familie hoch.

Nach einem Jahr Pause stand in Cervera am gestrigen Sonntagvormittag wieder der Berglauf «Fita 973» auf dem Programm. Die 973 im Namen ist dabei natürlich kein Zufall: Die Zahl entspricht der Telefonvorwahl der Provinz Lleida und vereint die Startnummern der Gebrüder Márquez (93 und 73) aus der Motorrad-WM. Organisiert wird der Event in Zusammenarbeit mit den Fanclubs der Brüder, mit Estrella Galicia und Allianz sind auch zwei persönliche Sponsoren von Marc und Alex mit an Bord.

Marc Márquez meldete sich nach dem Offroad-Unfall vom 30. Oktober und der damit verbundenen Sehstörungen zwar kürzlich erst über seine Social-Media-Kanäle mit einem Trainingsbild aus der Saisonvorbereitung, auf die Laufveranstaltung in seiner Heimat musste er aber noch verzichten. So fiel der übliche Konkurrenzkampf der Márquez-Brüder auf den Trainingsrouten rund um Cervera, den 2019 und 2020 jeweils Alex für sich entschieden hatte, dieses Jahr aus.

Alex Márquez schlug sich dennoch ordentlich, er absolvierte die 10 Kilometer in 53:21 min. Das brachte ihn in der Gesamtwertung für diese Distanz auf Rang 4. «Ein etwas anderer Vormittag, der sehr viel Spaß gemacht hat», kommentierte der LCR-Honda-Pilot die willkommene Abwechslung im Trainingsalltag der Vorsaison.



Zur Erinnerung: Die Stammfahrer schwingen sich erst wieder beim Sepang-Test am 5. und 6. Februar auf ihre MotoGP-Bikes.