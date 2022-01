Fabio Di Giannantonio: «Ein guter Rat von Fausto»

Seinen MotoGP-Vertrag schloss Fabio Di Giannantonio bereits im Oktober 2020 mit Fausto Gresini ab. Der verstorbene Teambesitzer brachte ihm etwas Wichtiges bei, wie der 23-jährige Römer erzählt.

Fabio Di Giannantonio startete mit dem Moto3-Team von Fausto Gresini in seine GP-Karriere, seine erste volle GP-Saison bestritt er 2016 bereits an der Seite von Enea Bastianini, der nun auch in der MotoGP sein Teamkollege ist.

Entsprechend gut kannte «Diggia» den italienischen Teambesitzer, der im Februar des vergangenen Jahres an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben ist.

Tatsächlich schloss Di Giannantonio seinen Vertrag für den diesjährigen Aufstieg in die Königsklasse im Oktober 2020 noch mit Fausto selbst per Handschlag ab. Der zweifache 125-ccm-Weltmeister gab seinem jungen Landsmann schon früh einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg, wie der MotoGP-Rookie an der gestrigen Team-Präsentation erzählte.

«Fausto hat mir immer gesagt, ich soll das Rennfahren geniessen, und auch die Welt der MotoGP, denn wenn man es geniesst, ist alles etwas einfacher», erinnerte sich der 23-Jährige aus Rom.

«Ich denke, das war ein guter Rat von ihm, und ich verstehe ihn nun, da ich älter geworden bin, auch immer besser. Als ich noch jung war, wollte ich einfach immer nur pushen. Aber ich habe im Verlauf meiner Karriere gemerkt, dass alles besser ist, wenn man es auch geniesst», fügte der Siebte der Moto2-WM 2021 an.

MotoGP-Test Jerez, kombinierte Zeiten (18. und 19. November):

1. Bagnaia, Ducati, 1:36,872 min

2. Nakagami, Honda, + 0,441 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,452

4. Zarco, Ducati, + 0,484

5. Bastianini, Ducati, + 0,530

6. Rins, Suzuki, + 0,551

7. Pol Espargaró, Honda, + 0,624

8. Viñales, Aprilia, + 0,750

9. Mir, Suzuki, + 0,762

10. Miller, Ducati, + 0,845

11. Alex Márquez, Honda, + 0,888

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,012

13. Brad Binder, KTM, + 1,070

14. Marini, Ducati, + 1,153

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,157

16. Oliveira, KTM, + 1,213

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,277

18. Martin, Ducati, + 1,280

19. Di Giannantonio*, Ducati, + 1,656

20. Raúl Fernández*, KTM, + 1,819

21. Savadori, Aprilia, + 1,852

22. Gardner*, KTM, + 1,856

23. Guintoli, Suzuki, + 2,168

24. Pedrosa, KTM, + 2,313

25. Kallio, KTM, + 2,404

26. Bezzecchi*, Ducati, + 2,440

27. Darryn Binder*, Yamaha, + 3,069

28. Tsuda, Suzuki, + 4,064



* = MotoGP-Rookie