Shakedown, Sepang: Raúl Fernández schnell & konstant

Raúl Fernández war am ersten Shakedown-Testtag der Schnellste

Beim ersten Tag des Shakedown-Tests der MotoGP-Testfahrer und Klassen-Neulinge gab Raúl Fernández den Ton an. Sein Tech3-KTM-Teamkollege Remy Gardner drehte die fünftschnellste Runde.

Der erste Shakedown-Testtag auf dem Sepang International Circuit ist Geschichte, die MotoGP-Testfahrer und Rookies dürfen sich eine wohlverdiente Pause gönnen, bevor es am Dienstag mit der Testarbeit wieder weitergeht. Dann wird auch Stefan Bradl ausrücken, der sich wegen der verspäteten Fracht gedulden musste.

Die Tagesbestzeit brannte Tech3-KTM-Rookie Raúl Fernández in den Asphalt, er schaffte die 5,543 km lange Piste in 2:00,898 min und blieb damit 0,144 sec schneller als Ducati-Testfahrer Michele Pirro. Der 21-Jährige aus Madrid, der 46 Umläufe schaffte, war nicht nur schnell, sondern auch konstant unterwegs.

Hinter Fernández und Pirro reihten sich Mika Kallio, Lorenzo Savadori und Remy Gardner auf den weiteren Top-5-Plätzen ein. Marco Bezzecchi, Darryn Binder und Sylvain Guintoli folgten auf den weiteren Rängen. Fabio Di Giannantonio drehte die zehntschnellste Runde und erklärte hinterher: «Es war so cool, wieder auf das Bike zu steigen. Die Winterpause fühlt sich immer so lang an, speziell, wenn man danach mit dem MotoGP-Motorrad ausrücken darf.»

«Es war ein spezieller Tag, leider litt ich in der Nacht davor unter dem Jetlag, deshalb habe ich keine Stunde geschlafen», erzählte der Italiener aus dem Gresini Racing MotoGP-Team, der eine positive Zwischenbilanz zog: «Ich bin überglücklich, denn wir haben die Arbeit am Bike und an meinem Fahrstil wieder aufgenommen. Wir haben nicht viele schnelle Runden gedreht, aber darauf haben wir heute auch nicht den Fokus gelegt.»

Shakedown-Test, Sepang, Tag 1

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit