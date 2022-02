Top-Rookie Raúl Fernández: Pedrosa ist große Hilfe

Tech3-KTM-Pilot Raúl Fernández beendete den Shakedown-Test in Sepang hinter den zwei Aprilia-Werksfahrern Maverick Viñales und Aleix Espargaró als Dritter und damit schnellster MotoGP-Rookie.

Raúl Fernández ist in seiner Karriere erst zum zweiten Mal nach dem Moto3-WM-Lauf 2019 in Sepang im Einsatz. Am Mittwochabend zog er in Sepang nach dem Shakedown-Test ein zufriedenstellendes Fazit: «Ich bin sehr glücklich mit diesen drei Tagen. Der Fokus lag wirklich darauf, das Motorrad, die Reifen und alles zu verstehen. Wir arbeiteten unglaublich gut, ich verbesserte mich Tag für Tag und verstand das Bike immer besser. Und ich glaube, dass wir ein gutes Motorrad für diese Saison haben.»

Als besonders wertvoll erwies sich KTM-Edeltester Dani Pedrosa – nicht nur auf der Rennstrecke. «Ich unterhielt mich mit Dani Pedrosa, er half mir in vielerlei Hinsicht. Seine Meinung ist mir auch sehr wichtig, ich kann viel von ihm lernen», verriet der Moto2-Vizweltmeister und achtfache Saisonsieger von 2021.

Für den 21-jährigen Spanier ist die Zusammenarbeit mit dem 54-fachen GP-Sieger und dreifachen Motorrad-Weltmeister «wie ein Traum», schwärmte er. «Als ich noch ein jüngerer Fahrer war – jünger als jetzt, mit meinen 21 Jahren – war ich in Jerez bei einem MotoGP-Rennen zu Besuch, das er gewann. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Das macht es sehr besonders, ihn jetzt hier bei mir in der Box zu sehen. Es ist wie ein Traum – und eine großartige Unterstützung. Er ist ein super großartiger Fahrer, wenn ich Probleme habe, gehe ich zu ihm, rede mit ihm und höre ihm zu, weil seine Meinung für mich sehr wichtig ist. Wir unterhalten uns ein bisschen mehr allgemein, nicht über spezielle Aspekte am Motorrad. Ich fragte ihn zum Beispiel nach einer Kurve, er gewann hier auf der Strecke ja auch Rennen. Wenn er mir einen Tipp gibt, ist es für mich schön, weil ich mich dann immer verbessere», betonte Fernández.

Der Ausrutscher am Dienstag brachte den Rookie übrigens nicht aus dem Konzept. «Es war ein wirklich dummer Sturz, völlig unnötig. Ich war einfach zu spät auf der Bremse, aber mir fehlt nichts», hielt er eilig fest.

Körperlich fühlt sich Raúl bereit für seine erste Saison auf der RC16. «Nach dem Jerez-Test war ich unglaublich kaputt. Jetzt bin ich nach drei Tagen in keiner schlechten Verfassung. Ich glaube also, unsere Saisonvorbereitung war gut, und das ist das Wichtigste», unterstrich er.

Auf eine Rennsimulation verzichtete der Tech3-KTM-Neuling noch: «Wir arbeiteten an diesen Tagen daran, das Motorrad zu verstehen. Wenn du eine Rennsimulation absolvieren willst, bist du dann müde und verlierst Zeit, weil du danach nicht noch mehr Runden fahren kannst», so die Erklärung von Fernández, der am Samstag die nächste Testgelegenheit bekommt – dann sind in Malaysia auch die MotoGP-Stammfahrer mit von der Partie.

Shakedown-Test, Sepang, 2. Februar:

1. Maverick Viñales,Aprilia Racing, 1:58,942 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia Racing, 1:59,086

3. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 1:59,468

4. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 1:59,711

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 1:59,805

6. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:00,046

7. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda, 2:00,449

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:00,491

9. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:00,928

10. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:01,060

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,074

12. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,505

13. Yamaha Test 1, 2:01,819

14. Yamaha Test 2, 2:02,257

15. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, 2:02,661

Shakedown-Test, Sepang, 1. Februar:

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59,833 min

2. Michele Pirro Bike 1, Ducati Lenovo Team, 2:00,565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00,734

4. Raúl Fernández, Tech3 KTM Factory, 2:00,819

5. Michele Pirro Bike 2, Ducati Lenovo Team, 2:00,822

6. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01,102

7. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01,177

8. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01,297

9. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01,361

10. Mika Kallio Bike 2, Red Bull KTM Factory, 2:01,923

11. Mika Kallio Bike 1, Red Bull KTM Factory, 2:01,936

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:02,043

13. Lorenzo Savadori Bike 2, Aprilia Racing, 2:02,683

14. Yamaha Test 1, 2:02,870

15. Yamaha Test 2, 2:03,000

Shakedown-Test, Sepang, 31. Januar:

1. Raúl Fernandez, Tech3 KTM Factory Racing, 2:00,898 min

2. Michele Pirro 1, Ducati Team, 2:01,042

3. Mika Kallio 1, Red Bull KTM Factory Racing, 2:01,250

4. Lorenzo Savadori, Bike 2, Aprilia Racing, 2:01,676

5. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory Racing, 2:01,852

6. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing Team, 2:02,012

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF MotoGP Team, 2:02,146

8. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:02,181

9. Mika Kallio 2, Red Bull KTM Factory Racing, 2:02,297

10. Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing MotoGP, 2:02,596

11. Lorenzo Savadori Bike 4, Aprilia Racing, 2:02,890

12. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2:03,193

13. Michele Pirro 2, Ducati Team, 2:03,426

14. Yamaha Test 2, Yamaha Factory, 2:03,442

15. Yamaha Test 1, Yamaha Factory, 2:03,616

16. Lorenzo Savadori Bike 3, Aprilia Racing, 2:04,633

17. Takuya Tsuda, Suzuki Test Team, keine Zeit