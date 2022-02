Jorge Martin (3.): «Neue Ducati hat großes Potenzial»

Jorge Martin in Malaysia

Jorge Martin steigerte sich beim zweiten Testtag auf dem Sepang Circuit deutlich. Auch wenn dem Pramac Ducati-Pilot derzeit der Grip am Hinterrad Sorgen macht, ist er vom Potenzial der neuen Desmosedici GP22 überzeugt.

Den ersten offiziellen Testtag auf dem Sepang Circuit am Samstag beendete Jorge Martin auf einem ernüchternden 17. Platz. Am Sonntag steigerte sich der Pramac Ducati-Star um 1,7 sec und sicherte sich mit einer Zeit von 1:58,243 min Gesamtrang 3. Jedoch stellte ihn Markenkollege Enea Bastianini in den Schatten, der mit 1:58,131 min den neuen inoffiziellen All-time-Lap-Record aufstellte. Zur Erinnerung: Es handelt sich dabei um keinen offiziellen All-Time-Record, weil Testfahrten nicht zählen.

Während Bastianini noch auf der Ducati Desmosedici GP21 unterwegs ist, testeten das Werksteam sowie das Pramac Ducati Team in Malaysia erstmals die Desmosedici GP22. «Das 22er-Modell hat das gleiche Potenzial wie das Vorjahres-Bike, aber es ist noch nicht ganz auf dem gleichen Level», stellte der Vorjahres-Neunte Martin fest. Doch er ergänzte beschwichtigend: «Das ist ganz normal. Wenn ein neues Bike kommt, ist dessen Niveau zunächst etwas niedriger. Wir wissen, dass das 2021er-Motorrad sehr gut funktioniert. Das sehen wir an Enea und wir haben es auch in Valencia gezeigt, als drei Ducati-Fahrer [Bagnaia, Martin, Miller] auf dem Podium standen. Das neue Bike ist noch etwas schlechter, aber sein Potenzial ist höher. Ich bin glücklich über meine Performance und meine Pace.»

Im Vorjahr überraschte der 24-jährige Spanier bei seinem zweiten MotoGP-Auftritt, als er sich in Doha die Pole-Position schnappte. Mit drei weiteren Starts vom ersten Startplatz untermauerte er seine Qualifying-Stärke. Doch auf dem neuen Motorrad tut sich Martin bislang noch etwas schwer: «Bei meinem Zeitenangriff hatte ich ein paar Probleme, speziell mit dem Grip am Hinterrad. Daran werden wir beim Test in Mandalika arbeiten.»

Den letzten IRTA-Test vor dem Saisonauftakt am 6. März in Katar absolvieren die MotoGP-Piloten kommende Woche auf der indonesischen Insel Lombok: Von 11. bis 13. Februar wird erstmals auf dem neuen Mandalika Street Circuit getestet. Martin gibt sich für den bevorstehenden Test zuversichtlich: «Wir hatten erst zwei Tage auf dem neuen Bike und kamen direkt in die Nähe des Rundenrekords. Das Motorrad funktioniert, wir müssen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten verbessern und den Grip am Hinterrad finden, dann sind wir bereit für Katar.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer