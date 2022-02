Remy Gardner: «Die Pause ist sicherlich hilfreich»

Moto2-Weltmeister Remy Gardner fehlten beim Sepang-Test auf der KTM rund 1,2 Sekunden auf die Spitzenzeit. Der Rookie aus dem Tech3 KTM Factory Racing Team ist angesichts der Umstände zufrieden mit seiner Leistung.

Remy Gardner kämpfte während der Sepang-Testtage immer noch mit Schmerzen in seinem rechten Handgelenk, das er sich am 15. Januar beim Motocross-Training verletzt hatte. Drei Tage später wurde der 23-jährige Australier operiert, und schon da war Tech3-Teamchef Hervé Poncharal klar: Der MotoGP-Rookie würde bei seinem ersten Einsatz auf der 2022er-KTM mit Einschränkungen unterwegs sein.

Am Ende fehlten dem Moto2-Champion 1,2 Sekunden auf die Bestzeit von Enea Bastianini, was angesichts der hohen Leistungsdichte nur für Platz 23 auf der kombinierten Zeitenliste reichte. Gardner sagte dazu: «Angesichts der Umstände sind wir gar nicht so weit von der Spitze entfernt und das Feld ist leistungsmässig sehr nah beieinander. So gesehen haben wir eine respektable Leistung gezeigt, auch wenn wir natürlich noch nicht da sind, wo wir sein wollen.»

«Jeder ist wirklich schnell unterwegs, es ist unglaublich, wie viele Talente in dieser Klasse unterwegs sind. Das Jahr wird also sicherlich nicht einfach, aber es ist gut zu wissen, dass wir nicht ganz so weit weg sind von der Musik, auch wenn das Gefühl noch nicht das Beste ist», machte sich der Klassen-Neuling Mut.

Und Mit Blick auf den anstehenden Test auf dem Mandalika Street Circuit, der bereits in dieser Woche (11. bis 13. Februar) stattfindet, fügte Gardner an: «Ich weiss nicht, wie viele Runden ich dort drehen werde, das kommt ganz darauf an, wie gut ich mich dann fühle. Es wird sicherlich noch nicht perfekt sein und ich hoffe natürlich, dass ich etwas mehr fahren werde als in Sepang. Aber ich denke, es werden sicherlich genug Runden werden. Auch ist die Pause, die wir zwischen den beiden Tests haben, sicherlich hilfreich.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

