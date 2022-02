RC213V: Längere Entwicklungsphase durch Corona-Krise

Das Repsol-Honda-Team hat das Bike für die anstehende Saison vorgestellt. Es handelt sich um ein ganz neues Konzept, wie HRC-Direktor Tetsuhiro Kuwata und Takeo Yokoyama, Technical Manager bei HRC, erklären.

«Es ist klar, dass wir Probleme haben», räumte Takeo Yokoyama bereits im vergangenen August ein. «Wir liegen hinter den anderen zurück, ich glaube, das ist mehr als klar», fügte er unmissverständlich an. Der grösste Motorradhersteller der Welt reagierte und entwickelte für 2022 ein komplett neues Bike, mit dem Marc Márquez und Pol Espargaró an der Spitze mitkämpfen sollen.

HRC-Direktor Tetsuhiro Kuwata erklärte bei der heutigen Online-Teampräsentation: «Man kann schon von aussen klare Unterschiede zum letztjährigen Bike erkennen, aber die Veränderungen beschränken sich nicht nur aufs Äussere. Wir haben mit diesem neuen Konzept das ganze Bike erneuert, um die Performance zu steigern – den Motor, das Chassis und die Elektronik.»

«Und wir haben schon im vergangenen Jahr das neue Konzept ausprobiert und bestätigen können, dass wir damit unsere Schwachpunkte verbessern können. Die 2022er-Version ist eine Weiterentwicklung in diese Richtung», fügte der Japaner an.

Sein Landsmann Yokoyama ergänzte: «Wir haben das Motor-Konzept zwei Jahre lang entwickelt. In der ersten Phase mussten wir uns durch die Covid-19-Situation auf Studien beschränken, denn die Arbeit in der Werkstatt war eingeschränkt. Dadurch hatten wir für diese Phase mehr Zeit, deshalb entschieden wir uns, mehr zu ändern als in den vorherigen Jahren. Ich spreche dabei nicht über die Power selbst, sondern vielmehr über die Charakteristik des Motors.»

«Wir haben auch die Art, wie der Motor ins Chassis integriert wurde, verändert, und das wirkt sich natürlich auch auf das Aussehen des Bikes aus. Durch Corona hatten wir eine etwas längere Entwicklungsphase, deshalb hat sich das Bike auch etwas stärker verändert als in den vergangenen Jahren», fügte Yokoyama an.

Die Erfolge von Repsol Honda in der «premier class»

15 Weltmeistertitel:

6 Marc Márquez: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019

4 Mick Doohan: 1995, 1996, 1997, 1998

2 Valentino Rossi: 2002, 2003

1 Casey Stoner: 2011

1 Nicky Hayden: 2006

1 Alex Crivillé: 1999

183 GP-Siege:

Marc Márquez: 59

Mick Doohan: 35

Dani Pedrosa: 31

Valentino Rossi: 20

Casey Stoner: 15

Alex Crivillé: 14

Tadayuki Okada: 4

Nicky Hayden: 3

Andrea Dovizioso: 1

Tohru Ukawa: 1

452 Podestplätze:

Dani Pedrosa: 112

Marc Márquez: 99

Mick Doohan: 48

Alex Crivillé: 44

Valentino Rossi: 31

Casey Stoner: 26

Nicky Hayden: 25

Tadayuki Okada: 21

Andrea Dovizioso: 15

Tohru Ukawa: 10

Sete Gibernau: 5

Max Biaggi: 4

Alex Barros: 4

Takuma Aoki: 3

Shinichi Itoh: 2

Alex Márquez: 2

Pol Espargaró: 1