Pol Espargaró (10.): «War klar, was Honda benötigte»

Akribische Arbeit in der Honda Box: Pol Espargaró in Sepang

Honda brachte eine RC213V-Neuentwicklung zum MotoGP-Test nach Sepang und Pol Espargaró war sichtlich angetan davon. Das veränderte Fahrverhalten passt dem Spanier sehr gut in den Kram, Arbeit ist trotzdem noch vorhanden.

Am Samstag fuhr Pol Espargaró mit seiner Honda auf Platz 9, auf seinen Bruder Aleix, der mit seiner Aprilia für eine Bestzeit sorgte, verlor er dabei fast eine Sekunde. Mit einer schnellsten Zeit von 1:58,243 Minuten lag der Repsol Honda-Star am Sonntag auf dem Sepang International Circuit nur noch 0,2 Sekunden hinter dem Spitzenreiter Enea Bastianini (Ducati). Pol zeigte sich positiv überrascht und betonte im Interview am Nachmittag, dass er sich vom neuen Konzept von HRC viel verspricht.

«Am Samstag war ich nicht so glücklich über unseren Rückstand zur Spitze, doch am Sonntagmorgen haben wir viel ausprobiert. Dabei haben wir zwei frische weiche Hinterreifen verwendet, um eine gute Rundenzeit zu erreichen. Wir sind zwei Zehntelsekunden hinter dem Schnellsten und das ist mit einem komplett neuen Bike nicht so schlecht», sagte der 30-Jährige und betonte: «Die schnellste Zeit fuhr ich in der dritten Runde auf dem weichen Reifen, den Grund dafür verstehen wir noch nicht ganz.» Suzuki-Pilot Alex Rins berichtete am Sonntag vom selben Phänomen.

Espargaró weiter: «Anschließend haben wir an der Pace gearbeitet und dabei haben wir ordentliche Fortschritte erzielt, das Bike funktioniert sehr gut. Wir haben natürlich noch viel Arbeit, aber die japanischen Ingenieure wissen, wie wir das Motorrad schneller machen können. Wir Fahrer benötigen nur noch etwas mehr Zeit, um die Maschine vollständig zu verstehen und um die Limits kennenzulernen. Wir haben gute Arbeit geleistet.»

Wie schlug sich das Motorrad über eine Renndistanz? «Takeo hat die ganze Zeit nach einer Rennsimulation gefragt, aber als wir sie absolvierten, hat es angefangen zu regnen und wir sind nur bis Runde 11 gekommen», berichtete der Honda-Pilot. «Bis dahin sah es sehr gut aus und ich bin in der zehnten Runde noch eine 1:59,0 min gefahren. Wir stehen gut da, müssen aber vor dem Saisonstart noch konzentriert arbeiten.»

«Die Front dieser Maschine ist noch nicht perfekt, das sagen auch die anderen Honda-Fahrer, aber für mich ist es kein großes Problem, denn mein Fahrstil basiert auf dem Heck. In der Vergangenheit konnten viele Honda-Stürze auf kalte Reifen zurückgeführt werden, denn wir waren nicht in der Lage, das Gummi schnell genug aufzuwärmen. Es war also klar, dass wir mehr Grip am Hinterrad benötigen, um das Motorrad sicherer zu machen, es musste nicht schneller werden.»

Der Spanier ging anschließend ins Detail, denn er weiß genau, worauf es ankommt: «Wenn du mehr Grip am Hinterrad generierst, bekommst du Probleme mit dem Vorderrad, denn die Front wird leichter. Wir haben Lösungen und für mich persönlich gibt es zum Glück keine großen Probleme mit dem Bike. Mit den größeren Wings versuchen wir, der Maschine an der Front etwas mehr Anpressdruck zu geben. Durch eine bessere Beschleunigung können wir diesen Effekt ordentlich nutzen.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer