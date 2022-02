Santi Hernández über Márquez: «Bessere Ausgangslage»

Marc Márquez will nicht zu viel an seine lädierte Schulter denken

Marc Márquez wird in diesem Jahr zwar von Anfang an mitkämpfen können. Der Spanier wird aber noch nicht zu 100 Prozent fit sein. Für seinen Crew-Chief Santi Hernández macht das keinen grossen Unterschied.

Von der Diplopie, die Marc Márquez im vergangenen Oktober bei einem Offroad-Crash erlitt, hat sich der Repsol-Honda-Star erholt, die rechte Schulter bereitet ihm aber immer noch Kummer, wie er anlässlich der Team-Präsentation am Dienstag einräumte: «Wir haben im vergangenen Jahr und auch im Winter gemerkt, dass ich in dieser Hinsicht etwas eingeschränkt bin.»

«Aber wir haben die Vorbereitung und auch die Erholungsphase nach den Einsätzen angepasst. Wenn wir die Schmerzen im Griff haben, dann sollte das kein Problem sein. Aber es stimmt schon, ich muss ein paar Sachen anders machen als zuvor, und es braucht natürlich Zeit, bis sich das legt», fügte der WM-Siebte des Vorjahres an.

Zu viele Gedanken will er aber daran verschwenden. «Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Ich weiss, wenn ich diesen und vielleicht auch nächsten Monat gut arbeite, dann werde ich das Bike ohne Einschränkungen fahren können. Ich denke lieber an meine Performance und jene des Bikes. Und ich werde mit dem Team alles daran setzen, um die Rennen in bestmöglicher Form bestreiten zu können», betonte der achtfache Motorrad-Weltmeister auf die Frage, auf welchen Strecken er die grössten Einschränkungen befürchte.

Auch sein Crew-Chief Santi Hernández befasst sich lieber mit den üblichen Fragen, die sich während der Vorbereitung auf die Saison stellen. «Das ist nichts Neues, wir haben schon in den vergangenen Jahren erlebt, wie es ist, wenn der Fahrer nicht ganz fit ist, und für mich besteht da kein grosser Unterschied bei der Herangehensweise.»

«Wir haben sicherlich eine bessere Ausgangslage als im vergangenen Jahr», ist sich Hernández sicher. «Denn wir können die Saison wie gewohnt vorbereiten und auch wenn er noch nicht zu 100 Prozent fit ist, bleibt meine Einstellung die gleiche. Wir werden uns wie gewohnt auf unseren Job konzentrieren, um beim ersten Saisonlauf in der bestmöglichen Verfassung antreten zu können.»

Sepang-Test, 5. und 6. Februar, kombinierte Zeiten:

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer

Sepang-Test, 5. Februar:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,371 min

2. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,384

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,471

4. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,638

5. Johann Zarco, Ducati, 1:58,946

6. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:59,002

7. Joan Mir, Suzuki, 1:59,067

8. Marc Márquez, Honda, 1:59,287

9. Pol Espargaró, Honda, 1:59,353

10. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:59,468

11. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,558

12. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,634

13. Raul Fernandez, KTM, 1:59,682

14. Brad Binder, KTM, 1:59,784

15. Alex Márquez, Honda, 1:59,913

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,945

17. Jorge Martin, Ducati, 1:59,949

18. Luca Marini, Ducati, 1:59,966

19. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,027

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 2:00,047

21. Franco Morbidelli, Yamaha, 2:00,107

22. Jack Miller, Ducati, 2:00,177

23. Andrea Dovizioso, Yamaha, 2:00,342

23. Remy Gardner, KTM, 2:00,470

25. Darryn Binder, Yamaha, 2:00,818

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 2:01,390

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385



* = Testfahrer