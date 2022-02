Miguel Oliveira (KTM/16.): «Können schneller fahren»

Red Bull-KTM-Werksfahrer Miguel Oliveira spricht über den ersten Tag des Mandalika-Tests, den Schmutz auf der Piste und das eigenen Potenzial.

Miguel Oliveira war als 16. der zweitbeste KTM-Fahrer am ersten Tag des MotoGP-Tests auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Ferieninsel Lombok in Indonesien, wo am 20. März der zweite Saison-GP nach Katar (6. März) stattfindet. Der Portugiese aus dem Red Bull-KTM-Werksteam fuhr 1:33,748 min und büßte auf die Tagesbestzeit von Pol Espargaró 1,4 Sekunden ein.

«Ich bin happy, weil wir über viele Qualitäts-Runden gedreht haben. Am Ende des Tages haben wir einige Dinge ausprobiert. Ich hatte dann keine Zeit mehr, diese Dinge auf den zwei Bikes miteinander zu kombinieren und ordentlich auf Zeitenjagd zu gehen. Aber wir können sicher noch ein wenig schneller fahren.»

Zur neuen 4,3-km-Strecke im MotoGP-Kalender sagt der Portugiese: «Ich freue mich schon auf morgen. Die Piste ist nett, aber es war zu Beginn schon verrückt, wie schmutzig die Strecke war. Doch ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, um die Piste zu reinigen. Es war unglaublich, wie viel Dreck da auf der Piste war.»

Oliveira klärt auf: «Die Arbeiten an den Tribünen an der Infrastruktur haben sehr viel Staub auf die Strecke gebracht; der Regen hat diesen Staub dann zu Dreck verwandelt. Die Abreißvisiere, das Leder – alles war schmutzig nach dem ersten Stint.»

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603