Franco Morbidelli (Yamaha/12.): «Eingerostet gefühlt»

Der Italiener Franco Morbidelli war am zweiten Tag der MotoGP-Tests auf Lombok zwar zweitschnellster Yamaha-Fahrer, jammerte aber über die extreme Luftfeuchtigkeit.

Nur 0,560 Sekunden trennten Franco Morbidelli mit der Werks-Yamaha YZR-M1 am Samstag auf dem Mandalika Street Circuit von der überraschenden Bestzeit von Luca Marini (Mooney-VR46-Ducati). Morbidelli drehte über den Tag insgesamt 63 Runden und kam auf eine persönliche Bestzeit von 1:31,849 min.

«Ich hatte Probleme», gestand Morbidelli. «Sicher werden wir an einem Rennwochenende weniger fahren. Es wird deshalb leichter sein mit der Hitze. Mehr als die Hitze ist das Problem die Luftfeuchtigkeit. Es ist wirklich sehr knifflig.»

«Die nächsten Wochen werden wirklich wichtig sein, um die Lücke weiter zu schließen. Ich muss weiter am lädierten Knie arbeiten, damit es dann perfekt sein wird. Ich kann nicht die Übungen machen, die ich zur Heilung zu Hause mache.»

«Aber es geht jetzt nicht rückwärts wie im vergangenen Jahr, als ich bei jedem Rennen auch noch Muskeln verloren habe. Ich bin auf einem guten Level. Aber in dieser Kategorie muss man in Topform sein in allen Bereichen, um performen zu können.»

Morbidelli räumte auch ein: «Ich habe nur eine Zeitattacke gemacht, es war für mich der erste Versuch in diesem Jahr. Ich habe mich schon etwas eingerostet gefühlt – ich hatte Probleme. Aber wir können daran arbeiten.»

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603