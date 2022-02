Mandalika-Test, Sonntag: Pol Espargaró (Honda) führt

Zur Halbzeit des letzten offiziellen MotoGP-Testtages vor dem WM-Auftakt 2022 liegt Pol Espargaró (Honda) an der Spitze der Zeitenliste, gefolgt von Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha).

Am letzten MotoGP-Testtag in Indonesien wurde der Zeitplan leicht angepasst: Von 13.00 bis 13.15 Uhr Ortszeit (6.00 bis 6.15 Uhr in Mitteleuropa) wurde die Start-Practice-Session vorgezogen, anschließend wurde die Strecke für eine halbe Stunde gesperrt. In der Zeit wird die Strecke geputzt, während die Fahrer ihre Mittagspause einlegen. Der Test endet dennoch wie geplant um 17 Uhr (10 Uhr MEZ).

Mit Bestzeit in die Mittagspause ging Repsol-Honda-Werksfahrer Pol Espargaró. Seine 1:31,060 min war die schnellste Zeit, die auf dem 4,301 km langen Mandalika Street Circuit bisher verzeichnet wurde.



Zur Erinnerung: Die Samstagsbestzeit von Luca Marini (Ducati) war eine 1:31,289 min. Beim Superbike-WM-Meeting im November 2021 fuhr Toprak Razgatlioglu in 1:32,877 min auf die Pole-Position.

Mit 0,215 sec Rückstand liegt Fabio Quartararo (Yamaha) auf Rang 2, gefolgt von Aleix Espargaró (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) und Alex Rins (Suzuki). Damit sind wieder fünf Hersteller auf den ersten fünf Plätzen vertreten. Bester KTM-Pilot ist einen halben Tag vor Testende einmal mehr Brad Binder als Zehnter.

Joan Mir war am Sonntag noch nicht auf der Strecke, er begab sich stattdessen in die Clinica Mobile, weil er unter Magen-Darm-Beschwerden leidet. Dr. Michele Zasa vermutet eine «unangenehme, aber recht leichte Lebensmittelvergiftung», ließ Suzuki wissen. «Joan wird mit Tabletten behandelt. Mit den aktuellen Symptomen und aufgrund der Diagnose von Dr. Zasa besteht kein Grund zur Annahme, dass er positiv auf Covid-19 ist», hieß es weiter. In der Box des Weltmeisters von 2020 fielen bereits gestern Crew-Mitglieder wegen eines positiven Covid-19-Tests aus.

Raúl Fernández drehte nach seinem Sturz am Samstag nur sieben Runden. Der Tech3-KTM-Rookie fühlte sich nach dem ersten Run nicht wohl, unterzog sich einem weiteren Check und beendete den Test dann frühzeitig, weil es aus ärztlicher Sicht die sicherste Option war.

Mandalika-Test, Sonntag, Stand 13 Uhr:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,275

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

5. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

6. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

7. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

8. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

9. Luca Marini, Ducati, 1:31,665

10. Brad Binder, KTM, 1:31,742

11. Takaaki Nakagmi, Honda, 1:31,818

12. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

13. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

14. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

15. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

16. Marc Márquez, Honda, 1:31,952

17. Enea Bastianini, Ducati, 1:32,010

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,116

19. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:32,169

20. Jorge Martin, Ducati, 1:32,544

21. Remy Gardner, KTM, 1:32,860

22. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

23. Raúl Fernández, KTM, 1:34,896

Mandalika-Test, Samstag (12. Februar):

1. Luca Marini, Ducati, 1:31,289 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

3. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,516

4. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,564

5. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

6. Johann Zarco, Ducati, 1:31,586

7. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

8. Pol Espargaró, Honda, 1:31,605

9. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

10. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,725

11. Brad Binder, KTM, 1:31,814

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,849

13. Alex Rins, Suzuki, 1:31,884

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,906

15. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,918

16. Alex Márquez, Honda, 1:31,980

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:32,047

18. Miguel Oliveira, KTM, 1:32,200

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:32,303

20. Jack Miller, Ducati, 1:32,318

21. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

22. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:32,471

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,053

Mandalika-Test, Freitag (11. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:32,466 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:32,937

3. Brad Binder, KTM, 1:32,943

4. Alex Rins, Suzuki, 1:33,058

5. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:33,108

6. Jack Miller, Ducati, 1:33,114

7. Maverick Viñales, Aprilia, 1:33,147

8. Joan Mir, Suzuki, 1:33,244

9. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:33,245

10. Jorge Martin, Ducati, 1:33,358

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1:33,394

12. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:33,518

13. Johann Zarco, Ducati, 1:33,592

14. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:33,683

15. Alex Márquez, Honda, 1:33,700

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:33,748

17. Marc Márquez, Honda, 1:33,776

18. Enea Bastianini, Ducati, 1:33,954

19. Raúl Fernández, KTM, 1:33,966

20. Luca Marini, Ducati, 1:34,165

21. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:34,173

22. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:34,318

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:34,495

24. Remy Gardner, KTM, 1:34,603