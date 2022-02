BMW M: Vom Rennwagen zum MotoGP-Safety-Car 2022

Zum 50. Geburtstag von BMW M fungiert mit dem BMW M2 CS Racing 2022 ein reinrassiger Rennwagen als Führungsfahrzeug in der MotoGP-WM.

Auch das Engagement als «Official Car of MotoGP» steht 2022 ganz im Zeichen des besonderen Jubiläums der BMW M GmbH. Als erstes Highlight wartet BMW M mit einer Premiere in der Safety-Car-Flotte auf, erstmals wurde ein reinrassiger Rennwagen als Führungsfahrzeug in der MotoGP aufgebaut: Das «BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car» führt in der Saison 2022, die am 6. März in Katar beginnt, die Flotte an Sicherheitsfahrzeugen an.

«M steht für Motorsport – dies unterstreichen wir mit dem neuen BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car», unterstrich Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH. «Die BMW M GmbH vereint High-Performance-Serienautomobile und Motorsport unter einem Dach. Daher fiel unsere Wahl für das neue MotoGP-Safety-Car, passend zu unserem 50. Geburtstag, auf einen Rennwagen aus unserem Portfolio an BMW M Motorsport Rennfahrzeugen. Der BMW M2 CS Racing ist in den verschiedensten Championaten weltweit erfolgreich – und als reinrassiger Rennwagen zudem perfekt geeignet, das Feld in der Königsklasse des Motorradrennsports als Safety-Car anzuführen. Wir freuen uns auf unsere 24. Saison als ‚Official Car of MotoGP’ und darauf, den BMW M2 CS Racing beim Auftakt in Katar erstmals als Safety-Car in Aktion zu sehen.»

«BMW M ist seit 1999 unser Partner und hat uns in dieser langjährigen Zusammenarbeit immer wieder mit neuen Highlights begeistert», ergänzte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Mit einem auf einem echten Rennwagen basierenden Safety-Car setzt BMW M in diesem Jahr aber einmal mehr neue Maßstäbe. Das ‚BMW M2 CS Racing MotoGP Safety Car‘ zeigt, wie sehr BMW M im Motorsport verwurzelt ist. Es ist außerdem ein weiterer Beweis dafür, wie sehr die BMW M GmbH ihre Leidenschaft für den Motorsport auch in unsere Partnerschaft einbringt. Wir gratulieren BMW M zum 50. Geburtstag und fiebern einer neuen, spannenden gemeinsamen Saison entgegen.»

Der BMW M2 CS Racing gehört zur umfangreichen Palette an Rennfahrzeugen von BMW M Motorsport. Der Rennwagen ist in Meisterschaften rund um den Globus erfolgreich, zudem gibt es mehrere internationale und nationale BMW M2 CS Racing Markenpokale. So sammeln die BMW M Motorsport Fahrer und Teams mit ihren Einsätzen im BMW M2 CS Racing auch Punkte für die BMW Sports Trophy. Dies ist ein einzigartiger weltweiter Wettbewerb für die Fahrer und Teams, die in verschiedenen Serien und bei renommierten Rennveranstaltungen mit BMW M Rennfahrzeugen an den Start gehen. Die erfolgreichsten unter ihnen erhalten attraktive Preisgelder.

Neben einer Motorleistung von bis zu 450 PS (je nach Version) verfügt der Rennwagen über motorsport-spezifische Fahrhilfen wie ABS und DSC, ein mechanisches Sperrdifferenzial mit Pre-Load und separater Kühlung sowie speziell angefertigte Antriebswellen und ein Dach aus Carbon. Für den Einsatz als Safety-Car in der MotoGP musste der BMW M2 CS Racing nur in wenigen Bereichen modifiziert werden, unter anderem durch den Anbau von Lichtbalken und Frontblitzern. Die Lackierung des neuen BMW M2 CS Racing MotoGP™ Safety Cars ist ein Verweis auf den 50. Geburtstag und angelehnt an das Jubiläumslogo der BMW M GmbH.

Komplettiert wird die BMW M Flotte für die MotoGP in der Saison 2022 durch das BMW M3 Competition Safety Car, das BMW M4 Competition Safety Car, das BMW M5 CS Safety Car, das BMW M8 Competition Gran Coupé Safety Car, das BMW X5 M Competition Medical Car sowie zwei BMW M 1000 RR Safety Bikes. Dazu kommt das vollelektrische BMW i4 M50 Safety Car, das das Feld im MotoE-Weltcup anführt.