Fabio Quartararo: «Für mich ist das kein Problem»

MotoGP-Champion Fabio Quartararo spricht über die Gefahr, durch eine neuerliche Corona-Infektion ein Rennen zu verpassen und die vielen Renneinsätze, die er in diesem Jahr bestreiten muss.

Für Fabio Quartararo verlief der jüngste Test auf dem Mandalika-Rundkurs in Indonesien mit Blick auf die Zeitenliste erfreulich, dem Yamaha-Werksfahrer fehlten am Ende nur 14 Tausendstel auf die Testbestzeit von Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró. Die Bilanz des ehrgeizigen MotoGP-Star fiel dennoch durchwachsen aus.

Einerseits freute er sich über seinen Speed, andererseits beklagte er sich über das Gefühl, am Limit zu fahren. Die Rennsimulation, die er am Sonntag absolvierte, bezeichnete Quartararo sogar als einen Albtraum. Dennoch kann er es kaum erwarten, das erste Rennen in Katar zu bestreiten, das am 6. März über die Bühne gehen wird. «Meinerseits bin ich zu 100 Prozent bereit», erklärte er kämpferisch.

Auch auf die restlichen 20 Saisonläufe, die nach dem Saisonauftakt in der Wüste anstehen, freut sich der 22-Jährige aus Nizza. Dass er mehr Rennen denn je bestreiten muss, bereitet ihm keine Sorgen. «Was das Reisen angeht: Ich bin sehr gerne unterwegs, ich mag es, immer wieder unterwegs zu sein. Für die Leute im Team ist es natürlich schwierig, weil sie lange von ihren Familien getrennt sein werden. Aber für mich ist es zur Zeit sehr schön, so viele WM-Läufe bestreiten zu dürfen», betonte er.

Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken und dadurch ein Rennen zu verpassen, ist auch in diesem Jahr noch nicht gebannt, wie Quartararo weiss. Der neunfache GP-Sieger, der sich bereits im Dezember 2020 infiziert hatte, sagte dazu: «Ich hoffe natürlich, dass es mich nicht mehr erwischt, ich hatte mich ja schon vor geraumer Zeit infiziert und drücke die Daumen, dass es nicht noch einmal passiert. Du kannst dich aber überall anstecken, das können wir nicht wirklich kontrollieren.»

Zeiten MotoGP-Test Mandalika (11.–13. Februar):

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

Zeiten MotoGP-Test Sepang (5. und 6. Februar):

1. Enea Bastianini, Ducati, 1:58,131 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,157

3. Jorge Martin, Ducati, 1:58,243

4. Alex Rins, Suzuki, 1:58,261

5. Maverick Viñales, Aprilia, 1:58,261

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,265

7. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,313

8. Marc Márquez, Honda, 1:58,332

9. Johann Zarco, Ducati, 1:58,413

10. Pol Espargaró, Honda, 1:58,420

11. Luca Marini, Ducati, 1:58,430

12. Joan Mir, Suzuki, 1:58,529

13. Takaaki Nakagami, Honda, 1:58,607

14. Jack Miller, Ducati, 1:58,645

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,701

16. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:58,710

17. Alex Márquez, Honda, 1:58,800

18. Brad Binder, KTM, 1:59,016

19. Raúl Fernández, KTM, 1:59,180

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:59,197

21. Cal Crutchlow*, Yamaha, 1:59,262

22. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:59,284

23. Remy Gardner, KTM, 1:59,348

24. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:59,365

25. Darryn Binder, Yamaha, 1:59,857

26. Sylvain Guintoli*, Suzuki, 1:59,996

27. Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2:04,385

28. Takuya Tsuda*, Suzuki, 2:05,678



* = Testfahrer